Entre basura y recuerdos

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El corregimiento de Río Abajo enfrenta actualmente una serie de problemáticas urbanas que inciden de manera significativa en la calidad de vida de sus habitantes. Entre ellas destacan la falta de aceras, la limitada accesibilidad universal y un nivel de delincuencia creciente. A estas condiciones se suma un problema aún más visible y latente: la acumulación de residuos sólidos alrededor del río, que ha pasado de ser una situación puntual a formar parte del paisaje cotidiano.

La presencia constante de desechos en distintos tramos evidencia debilidades en la gestión ambiental del sector. En Panamá se generan aproximadamente 4,800 toneladas de residuos sólidos al día, lo que equivale a 1.7 millones de toneladas al año. De este total, entre un 30% y un 40% no recibe un tratamiento adecuado, terminando, en muchos casos, en ríos, quebradas y espacios públicos. Esta realidad incrementa la huella hídrica urbana y agrava una crisis del agua que se manifiesta con mayor intensidad en contextos urbanos vulnerables.

La problemática de Río Abajo no responde a una sola causa, sino a una compleja interacción de factores sociales, económicos y culturales. El crecimiento de la actividad comercial, aunque representa una oportunidad de desarrollo económico, ha transformado la dinámica del corregimiento, desplazando progresivamente espacios que formaban parte de su identidad. Estas expansiones, en muchos casos no planificadas, han contribuido al deterioro del río como espacio abierto, debilitando su valor como lugar de encuentro comunitario.

A esto se suma un fenómeno más profundo: el analfabetismo ecológico. La normalización de la basura en el entorno refleja una desconexión progresiva entre la comunidad y el agua como recurso vital. Los patrones de consumo, junto con prácticas inadecuadas de disposición de residuos, han convertido al río en un receptor de desechos, alterando su función ecológica y social.

Ante este escenario, surge la interrogante sobre cuáles son las estrategias más efectivas para revertir esta situación. Más allá de la aplicación de sanciones, resulta necesario promover procesos de educación ambiental que fortalezcan la conciencia colectiva, así como generar incentivos que fomenten prácticas responsables. La recuperación del río no depende únicamente de las autoridades, sino de la reconstrucción de la relación entre la comunidad y su entorno.

En este sentido, es fundamental impulsar iniciativas que promuevan el cuidado de los espacios abiertos, la reducción de los residuos y la participación activa de la comunidad. La implementación de programas educativos, jornadas de limpieza y estrategias de gestión sostenible puede contribuir a transformar la percepción del río y su entorno.

Entre basura y recuerdos, Río Abajo aún conserva la posibilidad de redefinir su futuro. La recuperación del río no solo representa una mejora ambiental, sino también una oportunidad para reconstruir la identidad colectiva, fortalecer el sentido de pertenencia y demostrar que, a través del compromiso conjunto, es posible transformar un espacio deteriorado en un símbolo de resiliencia y esperanza.

Porque cuidar el agua no es solo una necesidad, sino un acto de responsabilidad con el presente y de compromiso con las futuras generaciones.

La autora es arquitecta y estudiante de la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.