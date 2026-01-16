Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Entre basura y vendettas

    Redacción de La Prensa

    Después de las declaraciones de ayer del presidente José Raúl Mulino y otros actores, queda claro que la crisis de la basura en San Miguelito dejó de ser solo un problema de gestión para convertirse en un tinglado político. Para enturbiar el asunto, el propio presidente ofreció información errónea sobre el mecanismo de cobro de la tasa de aseo —que no ingresa al municipio, sino que va directamente a la empresa concesionaria— y deslizó insinuaciones sobre supuestos “negocitos”, sin aportar pruebas. No sorprende que la alcaldesa Irma Hernández, miembro de la coalición Vamos, no cuente con el favor del Ejecutivo ni del contralor general, Anel Flores, quien terminó asumiendo un rol impropio como intermediario entre la Alcaldía y la empresa Revisalud, que solicitaba una prórroga ante el vencimiento del contrato. Ese antecedente ayuda a entender la renuencia a refrendar los contratos temporales promovidos por el municipio. A ello se sumó el respaldo de concejales de partidos tradicionales a la posición del Ejecutivo. Así, mientras la situación persiste y se administra con parches, la política termina por ensuciar lo que debió afrontarse con seriedad, no con cálculo ni vendettas

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más
    • Panamá podría ser evaluado para el programa de exención de visas de Estados Unidos, afirma el canciller. Leer más