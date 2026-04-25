Entre el calor y al confort

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El clima forma parte activa de la vida cotidiana en distintas regiones del mundo; sin embargo, en los últimos años su impacto se percibe de manera distinta. En un contexto marcado por el cambio climático, las temperaturas elevadas tienden a acentuarse y modifican la experiencia del entorno, especialmente en aquellos lugares donde la humedad y el calor son constantes.

En este escenario, la búsqueda de confort deja de ser una condición natural para convertirse en una necesidad permanente. La sensación térmica elevada ha transformado la ocupación de los espacios, promoviendo interiores más aislados, mientras que el uso del exterior se reduce en determinados momentos del día.

La ausencia de ventilación natural y de sombra adecuada favorece la retención de calor, generando condiciones que dificultan mantener niveles básicos de bienestar. Con el paso del tiempo, esta situación ha impulsado un mayor uso de sistemas mecánicos, como ventiladores, para mejorar el ambiente interior. Así, lo que antes era una respuesta pasiva al clima se ha convertido en una acción constante frente a una realidad cada vez más evidente.

A nivel global, la temperatura media ha aumentado aproximadamente 1.1 °C desde la era preindustrial, lo que ha incrementado la frecuencia e intensidad de los episodios de calor, especialmente en regiones tropicales. En Panamá, los registros máximos han alcanzado valores entre 32 °C y 37 °C en los primeros meses del año; sin embargo, junto con altos niveles de humedad, estos elevan la sensación térmica a rangos que pueden superar los 40 °C. Este panorama no solo genera incomodidad física en los espacios interiores, como la sensación de sofocación, sino que también transforma su uso.

Esta realidad también se evidencia en la evolución de la vivienda. En sectores tradicionales de la ciudad, como Bella Vista y Betania, aún es posible identificar construcciones que responden de manera directa a estas condiciones: viviendas concebidas para facilitar la circulación del aire, el ingreso de luz natural y la relación con el entorno inmediato. Con el tiempo, estas soluciones han sido sustituidas por diseños con menor ventilación cruzada y limitado intercambio de aire, lo que dificulta la disipación del calor y afecta la calidad del espacio interior.

No obstante, esta situación no se experimenta de la misma manera en todos los hogares. Mantener ambientes frescos implica un consumo energético constante que no siempre es accesible, lo que marca una desigualdad en la posibilidad de alcanzar condiciones adecuadas de bienestar.

Esta lógica se extiende más allá del ámbito doméstico. En espacios comerciales, oficinas y lugares de encuentro, la presencia de personas incrementa la necesidad de condiciones controladas, reforzando el uso continuo del aire acondicionado como parte de la vida urbana.

Tal vez el desafío ya no sea solo adaptarse, sino reconocer el momento actual y cómo estamos habitando los espacios. Más que aislarse, el reto está en plantear soluciones que respondan a esta realidad sin perder la relación con el exterior. El calor ya no es solo clima; es el límite real del confort.

La autora es arquitecta y estudiante en la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental, con énfasis en manejo del paisaje, de la Universidad de Panamá.