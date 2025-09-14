Panamá, 14 de septiembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    El asesinato de Charlie Kirk

    Entre la venganza y la justicia

    Francisco Moreno Mejías
    Entre la venganza y la justicia
    Donald Trump y CHarlie Kirk se dan la mano en un escenario. / JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

    En Estados Unidos, donde es tan fácil comprar un fusil de asalto como un crucifijo, Tyler Robinson fue arrestado como sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025. El presidente del país, Donald Trump, junto con muchos de quienes lo eligieron, pidió públicamente la pena de muerte para el presunto responsable.

    No creo en la venganza. Si yo pateara a un burro porque el burro me pateó primero, me irrespetaría al igualarme al animal. Comparto el pensamiento de la escritora española Concepción Arenal, quien odiaba el delito y compadecía al delincuente. La violencia no produce más que violencia, y el mundo parece una cuadra llena de asnos dándose patadas unos a otros hasta la eternidad.

    El autor es jubilado.

    Francisco Moreno Mejías

