Entre la venganza y la justicia

En Estados Unidos, donde es tan fácil comprar un fusil de asalto como un crucifijo, Tyler Robinson fue arrestado como sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025. El presidente del país, Donald Trump, junto con muchos de quienes lo eligieron, pidió públicamente la pena de muerte para el presunto responsable.

No creo en la venganza. Si yo pateara a un burro porque el burro me pateó primero, me irrespetaría al igualarme al animal. Comparto el pensamiento de la escritora española Concepción Arenal, quien odiaba el delito y compadecía al delincuente. La violencia no produce más que violencia, y el mundo parece una cuadra llena de asnos dándose patadas unos a otros hasta la eternidad.

El autor es jubilado.