Entre números y colores: una historia de aprendizaje desde el autismo

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay experiencias que transforman la vida de una persona para siempre. Recibir el diagnóstico de autismo de un hijo es una de ellas. Como madre, significó enfrentar preguntas, incertidumbres y muchos aprendizajes. Como docente de matemáticas, representó además la oportunidad de mirar la educación desde una perspectiva diferente.

Con el paso del tiempo comprendí que el autismo no es una limitación, sino una manera distinta de percibir y comprender el mundo. Mi hijo me enseñó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos, a valorar otras formas de comunicación y a descubrir que cada niño tiene su propio ritmo y forma de aprender.

Esta experiencia también transformó mi práctica docente. Entendí que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que la diversidad debe ser vista como una fortaleza dentro del aula. El uso de recursos visuales, materiales manipulativos, rutinas claras y actividades que involucren varios sentidos favorece no solo a los estudiantes con autismo, sino a todos los alumnos.

Acompañar a mi hijo me ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad hacia las necesidades individuales de cada estudiante. Aprendí que la inclusión no consiste únicamente en integrar a los niños en un salón de clases, sino en crear oportunidades reales para que todos participen, comprendan y se sientan valorados.

Hoy, tanto en mi hogar como en mi labor educativa, los números, las figuras y los colores son mucho más que herramientas de aprendizaje. Son puentes de comunicación, comprensión y afecto. Gracias a esta experiencia he descubierto que educar implica, ante todo, reconocer la humanidad de cada persona y respetar las múltiples maneras de aprender y de estar en el mundo.

El autismo llegó a mi vida para enseñarme una lección que ningún libro de pedagogía había logrado transmitir con tanta profundidad: la verdadera educación comienza cuando aprendemos a mirar la diferencia no como un problema, sino como una oportunidad para crecer juntos.

La experiencia de criar a un hijo con autismo transformó la visión de una docente sobre la educación, la inclusión y las distintas formas de aprender.

La experiencia de criar a un hijo con autismo transformó la visión de una docente sobre la educación, la inclusión y las distintas formas de aprender.

La autora es docente de matemáticas.