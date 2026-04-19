Entre rascacielos y murallas: Panamá y Cartagena frente al reto del desarrollo

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá y Cartagena son ciudades que, aunque separadas por historia, escala y vocación económica, comparten una condición estratégica: ambas son puertas de entrada al Caribe y nodos fundamentales para el turismo, la inversión y la proyección internacional de sus países.

Compararlas permite entender no solo sus diferencias, sino también las oportunidades que cada una puede aprovechar en un contexto regional donde la competencia por atraer visitantes, divisas y desarrollo urbano sostenible es cada vez más intensa.

Turismo: dos modelos con fortalezas distintas

Cartagena es, sin duda, una potencia turística consolidada. Su centro histórico amurallado**, Patrimonio de la Humanidad,** sus playas, su gastronomía caribeña y su identidad cultural la convierten en un destino emocional, cargado de narrativa y autenticidad. El turismo en Cartagena es masivo, diverso y altamente estacional, con una fuerte presencia de visitantes europeos y norteamericanos. La ciudad ha sabido capitalizar su historia colonial y su estética urbana para posicionarse como un destino romántico, cultural y de playa.

Panamá, en cambio, ofrece un turismo más diversificado: negocios, compras, naturaleza, gastronomía internacional y conectividad aérea. La Ciudad de Panamá no tiene un centro histórico tan extenso como Cartagena, pero sí cuenta con el Casco Antiguo, el Canal de Panamá, museos de clase mundial y una infraestructura hotelera moderna. Su ventaja competitiva radica en la conectividad global, la dolarización y la oferta urbana contemporánea. Mientras Cartagena vende experiencia cultural, Panamá vende experiencia cosmopolita.

Gastronomía: tradición caribeña vs. fusión global

Cartagena destaca por su cocina tradicional: pescados, mariscos, arroz con coco, patacones y sabores afrocaribeños. La identidad culinaria es parte esencial de la experiencia turística.

Panamá, por su parte, se ha convertido en un hub gastronómico regional gracias a su diversidad cultural. La oferta incluye cocina panameña, peruana, japonesa, mediterránea y fusiones contemporáneas. Aunque Cartagena tiene una identidad más marcada, Panamá ofrece mayor variedad y sofisticación, especialmente en segmentos de alto poder adquisitivo.

Divisas, compras y competitividad económica

Aquí Panamá toma una ventaja clara. La dolarización, la estabilidad financiera y la presencia de centros comerciales de gran escala**, como Albrook, Multiplaza y Soho Mall,** convierten a la ciudad en un destino atractivo para compras y servicios. El turismo de compras es un segmento que Cartagena no ha desarrollado con la misma fuerza, en parte por la estructura económica local y por la menor presencia de marcas internacionales.

En términos de divisas, Cartagena depende más del turismo tradicional, mientras que Panamá combina turismo, logística, servicios financieros y comercio internacional. Esto le da mayor resiliencia económica y capacidad de inversión en infraestructura.

Crecimiento urbano y oportunidades de desarrollo

Cartagena enfrenta desafíos importantes: presión inmobiliaria sobre el centro histórico, desigualdad urbana, congestión y vulnerabilidad climática. Su crecimiento está limitado por la protección patrimonial y por la geografía costera. Sin embargo, tiene oportunidades claras en la recuperación de playas y la integración de barrios periféricos.

Panamá, en cambio, tiene un potencial urbano más amplio**. Además,** posee cuerpos de agua, riberas y canales con potencial para convertirse en parques lineales, al estilo de Medellín, Seúl o Guayaquil. Mientras Cartagena debe proteger su historia, Panamá puede construir la suya.

Ambas ciudades comparten identidad caribeña:• Clima tropical y atractivo costero.• Dependencia parcial del turismo como motor económico.• Desafíos de movilidad y desigualdad urbana.• Necesidad de fortalecer la gestión ambiental y la resiliencia climática.

Pero la escala y el modelo económico las diferencian: Cartagena es un destino turístico icónico; Panamá es un centro de servicios global.

Dos caminos que pueden aprender uno del otro

Cartagena puede aprender de Panamá en diversificación económica, infraestructura y conectividad. Panamá puede aprender de Cartagena en identidad cultural, narrativa turística y apropiación del espacio público.

Ambas tienen potencial para crecer, pero desde lógicas distintas: Cartagena desde la preservación y la autenticidad; Panamá desde la innovación urbana y la integración territorial.

El Caribe es amplio, pero la competencia es fuerte. Aprovechar sus fortalezas y corregir sus debilidades será clave para su futuro.