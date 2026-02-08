Equilibrio ecológico en un ecosistema de manglar en el Pacífico

Exclusivo Suscriptores

Los manglares tienen su origen evolutivo en el período Cretácico, hace aproximadamente 114 millones de años, consolidándose como ecosistema durante el Eoceno, hace unos 45 millones de años. Estos ecosistemas evolucionaron de forma independiente al menos 15 veces, adaptándose a condiciones extremas de salinidad y suelos inestables, mediante el desarrollo de raíces aéreas (neumatóforos) y semillas con germinación vivípara. Desde su origen, los manglares se dispersaron hacia África y el Nuevo Mundo (América) a través de corrientes oceánicas entre el Cretácico superior y el Mioceno inferior (hace entre 66 y 23 millones de años).

Podemos definir el manglar como un ecosistema costero típico de las zonas tropicales y subtropicales, caracterizado por una alta riqueza de biodiversidad. Es importante recalcar que existen diferentes tipos de manglares, pero todos comparten una característica común: surgen del contacto entre dos ambientes distintos, el terrestre y el marino, constituyendo uno de los hábitats más valiosos del planeta.

El equilibrio ecológico se define como la estabilidad biológica entre los seres vivos y su entorno, permitiendo el sustento de la vida y el desarrollo armónico de la naturaleza. Sin embargo, cuando el ser humano interviene en estos sistemas mediante la deforestación para obtener provecho de los recursos naturales, se produce una fragmentación del ecosistema, rompiendo su equilibrio natural al dividir hábitats continuos en parches aislados y de menor tamaño.

En Panamá, específicamente en la Bahía de Chame, puede observarse esta fragmentación. Durante más de 100 años, los manglares fueron talados para la producción de carbón, principalmente de las especies Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa. En su momento, el árbol de mangle fue considerado una necesidad básica para la subsistencia; sin embargo, en la actualidad la tala responde mayoritariamente a fines comerciales, intensificando la degradación del ecosistema. Esta práctica ha puesto en peligro la biodiversidad asociada al manglar y ha favorecido la expansión de una hierba invasora, conocida como poyuda, que ha desplazado a las especies de mangle e impedido su regeneración natural.

Un árbol de mangle puede ser talado con una motosierra en cuestión de segundos, dependiendo de su diámetro y altura. No obstante, ¿cuánto tiempo le toma a la naturaleza formar un árbol que alcance 10 metros de altura y 5 centímetros de diámetro? La tala se realiza sin estudios previos de crecimiento, lo que impide dimensionar el impacto real de estas acciones en el tiempo.

Datos obtenidos a partir de estudios de crecimiento realizados en la Bahía de Chame entre 2013 y 2017, en áreas fragmentadas por la actividad carbonera, muestran que las especies Rhizophora racemosa y Rhizophora mangle presentan un crecimiento promedio de 0.68 cm por año en altura. Bajo estas condiciones, un árbol necesitaría aproximadamente 15 años para alcanzar los 10 metros de altura, considerando además factores ambientales como los hidroperíodos, la topografía, el porcentaje de salinidad y la frecuencia y duración de las inundaciones.

Para obtener estos datos fue necesario un período mínimo de cinco años de medición, registrando variables como altura, formación de ramas y raíces. Las mediciones se realizaron cada seis meses, tanto en temporada lluviosa como seca. Asimismo, se capacitó a miembros de las comunidades locales y a estudiantes universitarios, quienes participaron como apoyo en el proceso de monitoreo.

Lo que a la naturaleza le tomó millones de años en consolidar, el ser humano puede destruirlo en cuestión de minutos. Esta realidad subraya la urgencia de proteger los manglares como ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la estabilidad climática y el bienestar humano.

El autor es ingeniero forestal.