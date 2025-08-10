Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

¿El Ejecutivo metió mano en las comisiones?

Sí. Ricky Fábrega se reunió con RM y con la bancada mixta. No fue un enlace, sino una penetración directa. En plenas reuniones de bancada.

Lo cual, según Mulino, no es pecado…

Pecado no es entrar. Es hasta dónde entras.

¿Qué hubiera sido lo ‘normal’?

Una voz, no un negociador activo.

Según cálculos de pasillos, lo traicionaron dos de Vamos, más Castrellón y Afú. ¿Los suyos coinciden?

Ni Afú ni Castrellón tenían que votar por mí. Dos de Vamos sí.

¿Quiénes fueron los de Vamos? ¿Calitín Saldaña y Jorge González?

Paso. Y me afectaron, pero afectaron más a Tuto Palacios, porque al no votar por Jessica Romero y por mí, redujeron la posibilidad de tener mayoría en Credenciales.

¿Por qué culpa a Vamos? ¿Tan fiables son los de su bancada?

Sí. Los mismos cuatro votos míos los tuvo Barboni también.

Esa votación fue secreta. ¿No debería ser pública?

Sí, pero el reglamento exigía que fuera secreto.

¿Usted entró a la política sin saber que “traición” es el pan de cada día?

No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos.

¿Los “traidores” actuaron por principios, por antipatía a Tuto… o por regalitos?

Por personalismos y beneficios personales no públicos.

¿Cree que vuelvan arrepentidos… o ya están bailando con el otro bando?

Amanecerá y veremos. Ahora, claro, todos dicen que votaron por nosotros. Pues los números no cuadran.

¿Shirley Castañeda insistirá en que los diputados ejerzan como abogados? Lo propuso usted el año pasado, después de cuestionar vehementemente esa práctica.

Sí, escuché de eso. Yo lo apoyaría. Es la única profesión para diputado que requiere una licencia. Sale el arquitecto para su firma, el empresario para su empresa, el médico a su clínica… Es injusto.

Por algo se estableció la norma, ¿no?

No sé. Alguien pensó que podía tener un grado de interferencia o presión en otro órgano del Estado.

¿Y no?

No.

Bolota, en Credenciales, podría verse juzgando al que lo investiga… ¿Eso está bien?

Ningún diputado debería investigar magistrados ni al revés, pero así es.

¿La alianza Vamos–Seguimos–Panameñismo–PP–CD aguanta la aprobación de un presupuesto… o muere antes?

Creo que sobrevive.

¿Qué proyectos se le van a morir en este periodo?

La eliminación de la prueba idónea. Eso va a ser controversial y dudo que sobreviva.

Tres movimientos legislativos a los que la sociedad debe estar pendiente.

La ratificación de los magistrados de la Corte, el tratado de Mercosur, presupuesto y modificaciones a la Ley del Seguro.

¿El 1 de julio a usted le pidieron que se hiciera el loco y se abstuviera de votar por Jorge Herrera?

Sí. Que dos de la bancada se abstuvieran. Y les dijimos que no.

¿Quién le pidió eso? ¿Dana Castañeda?

Paso.

¿Es sano que cada voto pese tanto… o esto nos tiene en un secuestro legislativo?

Va a ser un secuestro legislativo, porque cada voto es decisivo. No quiero saber cuando lleguen los proyectos grandes.

¿Usted pertenece al círculo cero de Jorge Herrera, o eso es cuento?

Es verdad. El hombre confía en mí.

¿Es verdad que él le reservó la presidencia de Credenciales sin ir a votación?

No lo voy a defraudar.

¿Cómo hubiera sido tener a Shirley Castañedas como presidenta de la Asamblea?

No sé, pero con Jorge Herrera garantizamos la independencia.

Usted propuso establecer como opcional el examen de barra de los abogados. ¿Eso cómo mejora la calidad?

Favorece el profesionalismo porque exige una tesis que se había flexibilizado y permite trabajar tres meses en una oficina. Les cambiaron las reglas del juego a los estudiantes de Derecho. Nadie sabía de ese examen antes de entrar la carrera.

¿No sería más lógico garantizar que ese requisito sea bien anunciado?

No entiendo.

¿Y no ve conflicto en que la Universidad de Panamá califique a sus alumnos y a los de la competencia?

No, porque el temario del examen debe ser consensuado con las universidades. Hay que poner rigurosidad en el pensum.

¿Y por qué no propone eso en vez de eliminar un filtro de calidad?

Porque una cosa no tiene que ver con la otra.

¿Está a favor de que los abogados tengan que actualizarse con exámenes continuos?

No. Apoyaría la educación continua, pero opcional.

¿El Tribunal de Honor debe actuar por iniciativa propia o por denuncias como ahora?

Como ahora, para no ser un tribunal inquisidor.

Usted denunció oficinas VIP y búnkeres. ¿Pineda o Benicio lo han amenazado?

Hasta ahora no.

¿Es verdad que el búnker de Pineda y de Benicio se custodian día y noche para esconder documentos que valen oro?

No sé si oro o petróleo bocatoreño. Pero están puerta con puerta y lo de la seguridad es cierto. No podemos ni ingresar al área.

¿Algún colega del PRD lo regañó por abrir esa caja de Pandora?

Uno me dijo que él no se metía conmigo, así que no me metiera con él.

¿El nombre empieza por R, con B o con J de Javier Sucre?

Ja, ja. Paso.

¿Por qué Manuel Cheng dejó plantado a Moca?

Ni nos dijo por qué.

Vamos: ¿confianza, desconfianza o taquilla?

La mayoría me genera confianza, menos los traicioneros. Y sí, hay taquilla, pero empiezan a profesionalizar los discursos.

¿Cómo le va con Janine Prado, que antes le tiraba indirectas?

A mí me va bien con ella. No sé cómo le vaya a ella conmigo.

Dos diputados con los que no hizo clic.

Con Benicio y con Crispiano. Por intrigosos.

¿Con cuál de los peorcitos no le ha ido tan mal?

Manuel Cohen. Me llevo de lo más bien con él.

¿Es cierto que por Juan Diego no pudieron ser bancada desde el primer día?

Sí. Solo nos faltaba una persona y no aceptó que alguien de Vamos se nos uniera.

¿Cuál es el papel de Juan Diego en la Asamblea?

Él conduce muy activamente a la coalición. El presidente de Otro Camino no interfiere en nuestras decisiones. Sugiere, pero nosotros decidimos. Allá no es así.

Un mensaje para Juan Diego.

Que él no es diputado. Que permita que los diputados decidan con libertad.

¿Ve a los independientes actuales como una amenaza real al poder tradicional o esta no es la camada que veremos en 2029?

Si hoy fueran las elecciones, creo que la mitad de Vamos no se reelige.

¿Usted se reelegiría?

No lo he pensado.

Pero si fuera hoy la elección, ¿gana?

No sé mi aceptación en el circuito.

¿Usted no tiene ‘promotores’ que miden eso?

No, yo tengo dos personas viendo los problemas. Y me dicen y yo toco puertas.

¿Cuál es la diferencia entre eso y un promotor?

Ellos no son botella ni hacen campaña como los de otros.

¿Qué no va a cambiar en esta Asamblea, por más que Jorge Herrera lo intente?

El reglamento interno. Cambiará, pero la pregunta es cuánto y en qué. Yo no veo a un diputado quitándose la exoneración del carro, por ejemplo.

¿Se justifica que cobren $380 por día efectivo y tengan hasta franquicia postal?

No, ni pasaporte diplomático.

¿Y usted ya renunció a esos privilegios por escrito?

No, pero no los he usado.

¿Cómo justifican gastar $1,000 en gasolina? ¿Quién usa eso?

Alguien en algún momento desglosó eso así y así se quedó. Pero ganamos igual que un ministro y él no usa su carro, sino uno del Estado y con chofer.

¿Y las dietas? ¿Llegan en ayunas?

Igual que la respuesta anterior.

¿Y los gastos de representación?

Mismo concepto también.

¿Debe mantenerse el mismo presupuesto para la Asamblea en 2026?

Debería bajar, empezando por las oficinas de participación ciudadana y la cantidad de supuestos funcionarios en oficinas en las que no cabrían si fueran.

¿Se siente la narcopolítica o estando adentro es parte del paisaje y ya?

No la he sentido, pero la Corte debería exigirles a los diputados justificar hasta su último centavo. Ahora no pueden por la famosa prueba idónea.

¿Usted qué tiene?

Varios centavos menos que los que tenía hace un año.

¿Bolo Flores cumple o taquilla?

Creo que cumple.

¿Y cumplió a cabalidad pidiendo votos el 1 de julio?

Sin duda se excedió.

¿Cambió la corrupción en la Asamblea… o cambiaron los métodos?

Estamos empezando a caminar como corresponde.

¿Qué nombramientos ha logrado colocar usted?

En mi oficina está prohibido dar recomendaciones. Y tengo familiares comiéndose un cable. Yo no soy mecanismo para conseguirle trabajo a nadie.

Usted dijo que su suplente había renunciado, pero se le ha visto en su curul varias veces. ¿Lo hace ad honorem?

Sí. No cobra ni un cuara.

¿Qué prefiere? ¿Un Estado laico… o uno bendecido por sus creencias?

Lo último, pero respeto la diversidad y al que no tiene culto también.

¿Qué piensa de Bolsonaro y su ascenso gracias a las iglesias?

Si apoyan a Trump, ¿por qué no a él? Libertad de decisión.

Después de este año, ¿le dieron más o menos ganas de inscribirse en MOCA?

Igual, pero parece que me quieren así.

¿Quién ha hecho verdadera oposición?

No he visto ninguna real, efectiva ni contundente.

¿Qué le falta por aprender a Lombana, según usted?

El contacto con otros grupos políticos. Debe incidir en ellos, no apartarse de ellos.

¿En la bancada, usted es el jefe en papel y Betserai en la práctica?

Grace y yo coordinamos y todos conversamos. Y será rotativo.

¿Quién es más taquillero, Barboni o Betserai?

Los dos, pero Betserai se lo gana como por cuerpo y medio.

Mulino en tres palabras.

Determinado pero orgulloso.

Usted apoyó la constitucionalidad de su candidatura y la de Marta como vice. ¿Lo sigue sosteniendo?

Sí. Era lo correcto, pero no le saqué la tabla a Lombana.

¿Quién es el mejor ministro del gabinete?

Chapman, aunque me caigan en pandilla.

¿Y el más cuestionable?

Lucy Molinar.

¿El chen chen llegará o solo fue promesa de campaña?

Fue solo promesa de campaña.

¿Qué piensa del “asilo” de Martinelli en Colombia y su multa de $19 millones? ¿Se sale otra vez con la suya?

El asilo fue una jugada políticamente magistral, pero tenemos que recuperar esa plata a través del juez de cumplimiento. No puede salirse con la suya otra vez. Que le permita al país avanzar.

¿Qué tan presente sigue estando Martinelli en el poder real? Desde que se fue, ¿mejoró Panamá o solo cambió el desorden?

Él sigue teniendo la misma incidencia a través de sus diputados.

¿Qué es lo más cuestionable del gobierno de Mulino hasta ahora?

Haber dejado correr tanto el proceso de huelga.

¿Siguen las empresas mimadas o cambió el favoritismo?

Cambios en ese sentido no hemos visto.

¿Qué opina de que Mulino no convocará al Pacto de Estado por la Justicia?

Desacierto total. ¿Por qué no permitir que la sociedad civil filtre, si igual él va a elegir? Por más que sea su facultad, es un retroceso, y reduce la transparencia y la rendición de cuentas.

Usted quería ser presidente. Viendo el trote… ¿cree que hubiera aguantado?

Con la ayuda de Dios, sí. Pero gracias a Dios no gané.

PERFIL

Diputado electo por MOCA. Abogado con maestría en Derecho Procesal y doctorado en Derecho. Fue asesor legal de la Contraloría, magistrado suplente de Contrataciones Públicas, juez suplente y docente universitario.