Errores en el himno nacional

Nuestro himno nacional fue escrito originalmente así:

«Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión, con cambiantes fulgores de glorias e ilumina la nueva nación.

Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz, y que adorne el azul de tu cielo de concordia la espléndida luz.

El progreso acaricia tus lares al compás de patriota canción, y te besan los pies los dos mares que dan rumbo a tu noble misión.

En tu suelo sembrado de flores, a los besos del tibio terral, ya no pueden vivir los señores, solo reina el amor fraternal.

Y adelante la pica y la pala, adelante sin más dilación. Solo así formaremos la sala de este mundo feliz de Colón».

Las correcciones que llevaron al texto actual son muy antiguas; se supone que las hizo el propio autor, don Jerónimo de la Ossa. Como se verá, nuestro himno actual ha cambiado seis versos en cuatro de sus estrofas.

El 10 de enero de 2012, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó que en el escudo de Panamá quedará representada la figura del azadón y no la de la pica (sic).

Dicen que los símbolos patrios no pueden alterarse. Menciono estos dos casos, uno antiguo y otro moderno, para demostrar que sí pueden modificarse.

La letra de nuestro himno nacional anima a los panameños a olvidar guerreros fragores y a dedicarse al trabajo sin más dilación. Sin em­bargo, la última estrofa con­tradice esta loable in­ten­ción. Se trata de la frase adelante la pica y la pala. Creo que todos te­nemos claro lo que es una pala, pero ¿qué es una pica?

Ni el Diccionario de la lengua española ni el Diccionario de americanismos —editados ambos con la colaboración de las veintiuna academias asociadas, entre las que está, desde luego, la panameña— atribuyen un significado laboral a la palabra pica. Una pica es una lanza, y la única relación que po­dría tener con una pala sería que esta sirviera para enterrar a las víctimas de aquella.

No creo que pensaran así unos señores que trataban de exaltar la paz y el trabajo. Me parece claro que Jerónimo de la Ossa, donde dijo la pica, quiso decir el pico.

Otro error está en el tercer verso de la tercera estrofa, que dice ves rugir a tus pies ambos mares. Los rugidos no se ven; se oyen. No se alteraría la métrica de este verso si hubiéramos conservado y te besan los pies los dos mares, como decía la letra original, o si se dijera, por ejemplo, van rugiendo a tus pies ambos mares.

Como ya dije, la Asamblea alteró en 2012 un símbolo patrio (el escudo) y ha persistido en el error de otro símbolo patrio (el himno).

Llevamos más de un siglo repitiendo por costumbre estos lapsus de don Jerónimo.

Para que nuestro himno nacional diga lo que los padres de la patria querían que dijeran nuestros niños cada vez que lo cantan en las escuelas, solamente hace falta cambiar dos palabras en dos versos.

Soy un ciudadano del montón, que no tiene ni un diploma que exhibir, y si les dijera a los honorables diputados que hagan una ley corrigiendo el himno nacional, es seguro que no me escucharían. He pedido a personas importantes que ocupan altos cargos que soliciten tales enmiendas a la Asamblea, pero nadie está interesado en mi propuesta. ¡Claro! No produce votos.

El autor es jubilado.