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El panameño de a pie, ese que madruga, que lucha, que sueña en medio de dificultades, es también rostro de Cristo. En su esfuerzo diario hay una lección de resiliencia, pero también un reclamo silencioso de justicia. No puede ser invisible. No debe ser ignorado.

En cada rincón de Panamá, en sus ciudades vibrantes y en sus comunidades más apartadas, hay una realidad que interpela la conciencia: la necesidad humana en sus múltiples formas. No siempre se presenta con estruendo ni con dramatismo visible; muchas veces se manifiesta en el silencio de un niño que no puede ir a la escuela, en la mirada cansada de un campesino que cruza un río sin puente, o en la incertidumbre de una familia que no sabe si tendrá alimento al día siguiente. Es ahí, precisamente ahí, donde muchos creyentes reconocen una verdad profunda: “es Cristo que pasa”.

La fe cristiana enseña que Jesús continúa presente en el rostro del prójimo, especialmente en el más vulnerable. Esta convicción invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir lo sagrado en lo cotidiano. En Panamá, esa mirada nos conduce tanto a las comarcas como a la ciudad, donde la necesidad adquiere otros rostros, pero la misma dignidad.

Ver a Cristo en los pobres no significa romantizar la pobreza ni aceptarla como inevitable. Al contrario, implica un compromiso activo con la justicia y la dignidad humana. En las comarcas, donde hay niños sin escuelas adecuadas o comunidades sin puentes que conecten sus vidas con oportunidades, la ausencia del Estado se convierte en una herida visible. Cada niño que camina largas distancias para aprender representa no solo una deuda social, sino también una presencia que interpela: “es Cristo que pasa”.

También está en el corazón de la ciudad, en el panameño de a pie que enfrenta el día con esfuerzo y dignidad. Está en la persona que no tiene trabajo y recorre calles dejando hojas de vida sin respuesta, cargando no solo la necesidad económica, sino el peso de la incertidumbre. Está en el vendedor de verduras en un semáforo, que, bajo el sol o la lluvia, intenta ganarse honestamente el sustento, esperando que alguien se detenga no solo a comprar, sino a reconocer su humanidad.

“Es Cristo que pasa” también en el anciano que no encuentra sus medicinas, que hace filas interminables por salud. En su fragilidad se refleja una sociedad que muchas veces olvida a quienes más han dado. Su necesidad no es solo material; es también un llamado a la empatía, al cuidado y a la responsabilidad colectiva.

Panamá ha crecido; sin embargo, ese progreso no ha sido equitativo. La desigualdad sigue marcando profundas diferencias entre quienes tienen acceso a oportunidades y quienes luchan cada día por sobrevivir. Es en esa brecha donde la expresión “es Cristo que pasa” adquiere un significado urgente. No es una frase piadosa sin consecuencias; es una llamada a despertar.

Reconocer a Cristo en el necesitado exige una respuesta concreta. No basta con sentir compasión; es necesario actuar: exigir mejores políticas públicas, apoyar iniciativas que generen empleo, mejorar el acceso a la salud y garantizar educación digna para todos. Pero también implica gestos cotidianos: mirar al otro con respeto, no ignorar al que pide ayuda, entender que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada.

El panameño de a pie, ese que madruga, que lucha, que sueña en medio de dificultades, es también rostro de Cristo. En su esfuerzo diario hay una lección de resiliencia, pero también un reclamo silencioso de justicia. No puede ser invisible. No debe ser ignorado.

La grandeza de una nación no se mide solo por sus edificios o su economía, sino por la forma en que trata a los más vulnerables. Panamá tiene la oportunidad de reconocerse en sus contrastes y decidir qué camino tomar. Ignorar el paso de Cristo en los necesitados es perpetuar la indiferencia; reconocerlo es dar el primer paso hacia una sociedad más justa.

“Es Cristo que pasa” no es solo un título; es una invitación constante: detenerse en medio del ritmo acelerado, mirar con atención, escuchar con el corazón y actuar con responsabilidad.

El autor es trabajador independiente.