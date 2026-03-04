¿Es eso lo que queremos?

Exclusivo Suscriptores

A veces, en los análisis sobre el quehacer nacional, nos preguntamos —o lanzamos la pregunta—: ¿qué queremos los panameños?

Hoy formulo otra: ¿queremos que un parque nacional y un Sitio de Patrimonio Mundial en Panamá sean utilizados para el entrenamiento de militares extranjeros y fuerzas de seguridad panameñas en cursos de operaciones en selva, en apoyo a objetivos de seguridad regional, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos?

En el entrenamiento conjunto realizado en febrero de 2026 se utilizó un mapa encabezado así: JOTC Training Area (Proposed) (Área propuesta de entrenamiento para cursos de operaciones en selva), que señala una extensión de más de 2,500 hectáreas. Parte de esa área se ubica dentro del Parque Nacional San Lorenzo y otra parte abarca el río Chagres y sus riberas, entre la represa de Gatún y el Castillo de San Lorenzo, zona que forma parte del recientemente declarado Sitio de Patrimonio Mundial: la Ruta Colonial Transístmica.

Áreas de entrenamiento

Esto puede observarse en tres imágenes: el mapa publicado en la cuenta de Instagram de US Marines South (marforsouth), con fecha 19 de febrero de 2026; el detalle del área propuesta para los cursos de entrenamiento en selva superpuesta sobre el Parque Nacional San Lorenzo, según la Gaceta Oficial de junio de 2024; y esa misma área superpuesta en el mapa entregado por el gobierno de Panamá al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO para la declaratoria de la Ruta Colonial Transístmica como Sitio de Patrimonio Mundial, en julio de 2025.

Área de entrenamiento

Como si fuera poco, al finalizar el entrenamiento se entrega a los participantes la misma insignia que utilizaban los militares estadounidenses cuando el Fuerte Sherman era sede del Batallón de Entrenamiento de Operaciones en Selva (JOTB), hasta junio de 1999.

¿Cuál es la amenaza? ¿En qué áreas selváticas se anticipa un eventual conflicto armado? ¿Es así como los ciudadanos panameños queremos que se utilicen nuestros parques nacionales y sitios de patrimonio mundial?

(Los mapas fueron elaborados por Alfredo J. Martiz J).

La autora es fundadora del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, ACEASPA.