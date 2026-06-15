¡Es hora de que Panamá tenga un seguro de desempleo!

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El seguro de desempleo es una herramienta probada en Europa, América del Norte, algunos países de África, Asia y América Latina. Estos países han comprendido que perder el empleo no es únicamente un problema individual; también representa un riesgo económico y social que afecta a toda la sociedad.

¿Qué es un seguro de desempleo?

Un seguro de desempleo es un mecanismo de protección social que proporciona un ingreso temporal a los trabajadores que pierden su empleo de manera involuntaria mientras buscan una nueva ocupación.

¿Cómo funciona?

El principio es sencillo: durante los períodos de empleo, trabajadores y empleadores aportan una pequeña cuota para crear un fondo que estará disponible cuando sea necesario. A nivel mundial, las cotizaciones van del 2% al 4%, compartidas entre empleadores y empleados.

Tomemos un ejemplo: con un salario de B/.1,000 mensuales, empleador y empleado cotizarían B/.10.00 al mes cada uno, lo que daría un fondo total acumulado de B/.20.00 mensuales. Si ese empleado pierde su empleo, el seguro de desempleo podría pagarle, por ejemplo, el 60% de su último salario durante los primeros meses (B/.600 mensuales) y luego un porcentaje menor durante algunos meses adicionales.

¿Cuáles son las objeciones a la implementación de un seguro de desempleo en Panamá?

Cuando se plantea la posibilidad de crear un seguro de desempleo en Panamá, suelen surgir las siguientes objeciones:

1. Incremento de los costos de contratación

Los gremios empresariales suelen argumentar que Panamá ya enfrenta costos laborales elevados asociados a vacaciones, décimo tercer mes, cuotas de seguridad social, riesgos profesionales y prestaciones laborales. Añadir una cotización para desempleo encarecería la contratación.

Respuesta: En muchos países, el costo se comparte entre empleadores y trabajadores y suele representar un aporte relativamente modesto.

2. Situación financiera de la Caja de Seguro Social

Muchos ciudadanos desconfían de que un nuevo programa pueda ser administrado eficientemente por la Caja de Seguro Social.

Respuesta: En realidad, un seguro de desempleo podría crearse dentro de la Caja de Seguro Social como un fondo especial, con su propia contabilidad y auditoría, en el cual los aportes se destinarían exclusivamente a este propósito. La ley podría prohibir expresamente transferencias hacia otros programas. Otra alternativa sería crear una entidad independiente, bajo supervisión estatal.

3. Informalidad laboral

Una parte importante de la población ocupada trabaja fuera del sistema formal. Un seguro de desempleo tradicional solo cubriría a quienes cotizan, dejando fuera a muchos trabajadores informales.

Respuesta: Países latinoamericanos con niveles importantes de informalidad, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, también cuentan con seguros de desempleo. La existencia de trabajadores informales no es una razón para negar protección a los trabajadores formales. De hecho, el seguro de desempleo puede incentivar la formalización laboral. Además, el sistema puede ampliarse gradualmente e incorporar mecanismos para trabajadores informales. Muchos países han seguido precisamente ese camino.

¿Cuál es el debate de fondo sobre el seguro de desempleo?

El debate internacional ya no suele centrarse en si debe existir o no un seguro de desempleo, sino en cómo diseñarlo para equilibrar la protección social, su sostenibilidad financiera y los incentivos al empleo.

Más allá de los aspectos técnicos, el debate suele reducirse a una pregunta fundamental:

¿Cómo protegemos a una familia cuando desaparece, de un día para otro, su única fuente de ingresos?

¿Debe la sociedad compartir colectivamente el riesgo del desempleo involuntario o debe cada trabajador enfrentar ese riesgo utilizando únicamente sus ahorros y prestaciones laborales?

Quienes apoyan el seguro de desempleo consideran que perder el empleo es un riesgo económico comparable a la enfermedad, la invalidez o la vejez, riesgos que ya son cubiertos por los sistemas de seguridad social. Quienes se oponen suelen priorizar la reducción de los costos laborales y la responsabilidad individual del ahorro.

Es una discusión que Panamá no puede seguir postergando.

¡Luchemos por un seguro de desempleo en Panamá!

La autora es licenciada en Historia General por la Universidad de Ginebra, Suiza, y traductora e intérprete de conferencias.