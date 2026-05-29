¿Es Irán el ‘momento de Suez’ de Estados Unidos?

Tras la incapacidad de Estados Unidos para obtener una victoria rápida sobre Irán, algunos analistas apresuradamente comenzaron a hablar del supuesto “momento de Suez” de Washington. La comparación es poderosa porque evoca el instante en que una potencia descubre, con brutal claridad, que ya no domina el tablero mundial como antes. Sin embargo, si esta guerra representa realmente el inicio del declive estadounidense, alguien olvidó informárselo a Xi Jinping.

La crisis de Suez de 1956 marcó la humillación definitiva del Reino Unido como potencia imperial. Londres, acompañado por Francia e Israel, intentó recuperar el control político y estratégico de Egipto, pero terminó obligado a retirarse por presión de Estados Unidos, que temía favorecer indirectamente a la Unión Soviética. Desde entonces, Washington heredó el liderazgo occidental en Oriente Medio.

Hoy algunos sugieren que China podría ocupar ese mismo lugar frente a un Estados Unidos desgastado por la guerra con Irán. Sin embargo, los hechos muestran otra realidad. Pekín ha invertido miles de millones de dólares en Oriente Medio, depende enormemente del petróleo de la región y presume de haber mediado el acuerdo de reconciliación entre Irán y Arabia Saudita en 2023. Pero cuando la estabilidad regional comenzó a derrumbarse, China optó por observar desde la distancia.

Mientras Washington moviliza recursos militares para proteger el estrecho de Ormuz y evitar una crisis energética global, Pekín se limita a proteger sus propios intereses comerciales. No acudió en ayuda de sus socios árabes, ni logró moderar a Teherán, pese a presentarse durante años como un aliado estratégico del régimen iraní. Irán, de hecho, respondió a esa supuesta alianza con hostilidad, llegando incluso a atacar embarcaciones vinculadas a China.

La conducta china revela una contradicción incómoda. Pekín desea beneficiarse del orden global, pero no está dispuesto a asumir el costo político, militar y económico de sostenerlo. Prefiere presentarse como una alternativa moralmente superior a Estados Unidos mientras evita involucrarse en los conflictos que amenazan precisamente ese orden internacional del cual depende su prosperidad.

Esto no convierte automáticamente a Estados Unidos en una potencia decadente. Más bien expone una verdad distinta: incluso la principal superpotencia del planeta tiene límites. La guerra con Irán ha demostrado que Washington no puede cubrir simultáneamente todos los frentes del mundo sin desgaste militar, económico y político. Sus arsenales no son infinitos y su capacidad de proyección tampoco.

El verdadero mensaje de esta crisis no es el ascenso inevitable de China, sino la ausencia de una potencia capaz o dispuesta a reemplazar completamente a Estados Unidos. Pekín sigue comportándose más como un aspirante regional con ambiciones globales que como una hegemonía preparada para asumir responsabilidades mundiales.

Irán no es el nuevo Suez de Estados Unidos. Pero sí es una advertencia sobre los costos de sostener un orden internacional cada vez más frágil en un mundo donde todos quieren influencia, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del liderazgo.

El autor es cirujano subespecialista.