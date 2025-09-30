Exclusivo Suscriptores

«Lugar en el que ocurre o se desarrolla un suceso». Esa es la definición de escenario, lo que inmediatamente lo despoja de cualquier relevancia: simple y llanamente, lo que importa es lo que ocurre, no dónde.

Y Panamá se ha convertido en ese tipo de país irrelevante: un país escenario, del que no se espera ninguna aportación sustancial al “suceso” que ocurre.

Se nota, porque tenemos un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Educación deficitarios en cultura y educación, y una serie de universidades cada vez más depauperadas —empezando por la de Panamá y terminando por la de Chiriquí—: puro oropel, puro sentimiento de pertenencia, pero sin nada que aportar al “suceso”, a lo global y universal.

También se nota en los recortes de los Premios IPEL, que pasaron de once categorías a la triste de diseño del logo del Ministerio de Trabajo, como si no hubiese profesionales para hacerlo. Bajo el nombre de “Concurso Nacional Premios IPEL” se esconde el desinterés manifiesto hacia la cultura, con la complicidad de MiCultura y Meduca. Estamos en manos de una bien pagada planilla de incultos incompetentes.

Nuestra condición de “escenario” se hizo evidente con los Premios Juventud: un escaparate de cinco millones de dólares que demostró nuestra incapacidad para organizar buenos espectáculos y dejó clara la sensación de que hay chenchén para el despilfarro.Pasados los fastos, volvemos a la realidad: hay plata para lo que se quiere. Mano de obra barata y servil para cuando lleguen los empresarios contactados en Nueva York por el recién operado inquilino de Las Garzas. No buscan profesionales: quieren repartidores y teleoperadores.

Para el mundo, en Panamá no pasa nada, salvo barcos por el Canal y plata por sus bancos. No aportamos nada más que un bonito “escenario”, donde los de fuera quieren sentarse a hacerse fotos y videos.

Quien quiera soñar lo contrario está en su derecho, pero llevamos mucho tiempo durmiendo de ese lado… y hace rato que nos robaron la cama.

El autor es escritor.