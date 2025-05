Escuchar es avanzar

Exclusivo Suscriptores

Hoy quiero compartir una reflexión distinta. No nace desde la consultoría en comunicación estratégica ni desde la experiencia en gestión de crisis, sino desde mi condición de ciudadano que, como muchos, cree que necesitamos escucharnos mejor para convivir mejor. Reconocer las diferencias sin fracturarnos es, quizás, uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad… y también una oportunidad para construir respeto en la diversidad.

En toda sociedad democrática, las diferencias no deberían preocuparnos: deberían movilizarnos. Disentir es saludable. Opinar, manifestarse, criticar y exigir son expresiones legítimas cuando nacen del deseo de construir algo mejor. Lo fundamental es la forma en que se ejercen esos derechos y cómo convivimos en medio de la diversidad y la controversia.

Panamá atraviesa un momento en el que muchas voces se están haciendo escuchar. Hay demandas acumuladas, malestares legítimos y un llamado extendido a revisar lo que somos y hacia dónde queremos ir. Pero esa energía ciudadana solo se transforma en progreso si se canaliza con responsabilidad. Defender una idea no debe implicar atropellar la del otro. Expresarse no es excluir. Reclamar no es deslegitimar a quienes piensan distinto. Una sociedad democrática no avanza cuando uno gana y el otro pierde, sino cuando todos somos parte de la conversación.

Respetar los derechos implica más que proteger los propios. También exige reconocer el derecho del otro a trabajar, a educarse, a circular, a disentir. La libertad no es plena si no es compartida. Y la convivencia se sostiene cuando entendemos que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la solución.

En medio de este escenario, hay una capacidad que debemos revalorizar: la de escuchar con humildad. Tenemos dos orejas y una boca, y no es casual. Tal vez sea un recordatorio básico de que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando hay voluntad de escucha, se abre espacio para el entendimiento. Y cuando escuchamos de verdad, no solo respondemos: comprendemos.

También necesitamos recuperar nuestra capacidad de avanzar, entendiendo que a veces —como los vehículos— es necesario retroceder un poco para acomodar el volante, ajustar la ruta y retomar con firmeza el camino hacia adelante. No todo paso atrás es un retroceso. A veces es el impulso que permite corregir y seguir mejor.

En ese mismo espíritu de avance colectivo, es importante reconocer que todos los sectores tienen algo que aportar, y que el sector privado no puede ni debe ser visto como ajeno a la vida social del país. Muy por el contrario, forma parte del entramado cotidiano que sostiene a Panamá. No es una élite ni una etiqueta. Está hecho de miles de historias de esfuerzo, innovación y compromiso que se viven a diario.

El sector privado es también ciudadanía. Es la mujer que cocina para vender, el joven que repara celulares, el agricultor que lleva su cosecha al mercado, la pyme que genera empleo local, la empresa que forma talento, paga impuestos y apuesta por su comunidad. Emprender es resistir con dignidad. Es buscar soluciones en medio de la incertidumbre. Y eso merece respeto.

Apoyar una empresa local no es solo una decisión económica: es un acto de confianza mutua. Visibilizar las alianzas entre grandes y pequeñas empresas, los encadenamientos productivos, las mentorías, el trabajo conjunto, significa reconocer que hay propuestas concretas que están construyendo país desde lo productivo, lo social y lo humano.

En este momento, todos estamos llamados a algo más que opinar. Estamos llamados a proponer. Las diferencias existen —y son parte natural de cualquier sociedad viva—, pero deben ser expresadas sin descalificar, sin bloquear, sin agredir. El país que queremos no se construye desde la imposición ni desde el silencio, sino desde el diálogo, la escucha y el respeto mutuo.

Lo que está en juego no es una coyuntura: es la posibilidad de avanzar sin fracturas. La oportunidad de demostrar que podemos convivir con visiones distintas sin convertirnos en adversarios. Que la protesta también puede proponer. Que el reclamo puede dialogar. Que las soluciones surgen cuando todos, desde donde estemos, asumimos el compromiso de sumar.

Panamá tiene muchas voces. Lo que nos falta es escucharlas mejor. Ojalá esta reflexión sirva para sumar, aunque sea un pequeño hilo, a ese gran tejido colectivo que nos hace país.

El autor es consultor gerencial Partner de KOMUNIKA LATAM