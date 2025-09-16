Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Educación

    Escuelas dignas: deducción fiscal para reparar el futuro

    Rodrigo Julio Molina

    En Panamá, pese a las crecientes asignaciones al sector educativo y a las leyes que garantizan un porcentaje mínimo del PIB, muchas escuelas públicas siguen en condiciones deplorables: techos con goteras, baños inservibles, aulas sin mobiliario, carencia de materiales básicos. ¿Puede un mecanismo de deducción de impuestos para quienes aporten mejoras físicas o materiales a las escuelas públicas ser una solución viable, justa y efectiva? Creo que sí, y a continuación desarrollo argumentos económicos, políticos y educativos que sustentan esta propuesta.

    Situación actual: presupuesto grande, poca ejecución visible

    • La Ley 920 obliga a destinar al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo.

    • El presupuesto 2024–2026 alcanzó cifras históricas: en 2024, el Ministerio de Educación (Meduca) recibió B/.3,539 millones, casi la mitad para inversión.

    • Sin embargo, la ejecución ha sido mínima: en el primer semestre de 2025 apenas se ejecutó el 7% de lo presupuestado para inversión.

    • Entre 2018 y 2024 quedaron sin ejecutar más de 700 millones de dólares destinados a infraestructura educativa.

    Estos datos reflejan que el problema no es la falta de fondos, sino la baja capacidad de ejecución, trabas burocráticas, deficiencias en planificación y gestión local. En este contexto, la propuesta de Escuelas Dignas puede complementar los esfuerzos estatales al permitir la participación directa de comunidades, empresas y particulares, con mayor visibilidad, responsabilidad y eficiencia.

    La propuesta ‘Escuelas Dignas’: ¿en qué consistiría?

    • Permitir que personas naturales o jurídicas deduzcan del impuesto sobre la renta (ISR) los gastos comprobados en mejoras a escuelas públicas (reparaciones menores, pintura, baños, mobiliario, útiles, etc.), hasta un límite definido.

    • Garantizar verificabilidad: proyectos aprobados, facturas, fotografías, memorias de obra y supervisión del Meduca.

    • Establecer topes anuales para evitar abusos.

    • Crear un registro nacional de escuelas con necesidades priorizadas, de modo que los aportes se dirijan a los centros que más lo requieren.

    Argumentos económicos

    Mayor eficiencia y mejor uso de los recursos públicos

    Dado que gran parte de los fondos destinados a infraestructura no se ejecuta, esta vía de inversión ciudadana podría cubrir parte del déficit en mantenimiento y mejoras. El Estado no pierde: lo que se deduce en ISR se transforma en infraestructura con beneficios sociales futuros (menos deserción, mejor rendimiento, reducción de costos en reparaciones mayores).

    Incentivo para la inversión privada con impacto social

    Las empresas podrían ver esta alternativa como una forma tangible de responsabilidad social en comunidades donde operan, fortaleciendo su reputación e incluso su productividad futura gracias a un mejor capital humano.

    Distribución más equitativa

    Este mecanismo permitiría que escuelas de zonas rurales o marginadas reciban mejoras, evitando que la atención se concentre solo en centros urbanos o en áreas con influencia política. También abre la puerta a que ciudadanos aporten directamente con materiales o mobiliario.

    Argumentos educativos

    Ambiente digno = mejor aprendizaje

    Estudios confirman que condiciones físicas inadecuadas afectan asistencia, motivación y rendimiento. Mejorar la infraestructura eleva la autoestima, el sentido de pertenencia y reduce la deserción escolar.

    Enfoque participativo

    Involucrar a padres, docentes y empresas fortalece la corresponsabilidad social y educa con el ejemplo en valores de solidaridad y compromiso.

    Prevención del deterioro

    Pequeñas reparaciones a tiempo evitan reconstrucciones totales mucho más costosas en el futuro.

    Argumentos políticos

    Transparencia y confianza

    Los proyectos podrían incluir mecanismos de supervisión ciudadana (fotos, informes, comités locales), fortaleciendo la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones.

    Legitimidad democrática

    La participación activa en la mejora de la educación refuerza el vínculo entre ciudadanía y Estado, sin eximir al gobierno de su responsabilidad principal, sino complementándola.

    Viabilidad legal y fiscal

    Ya existe un precedente: la Ley 37 de 2018 permite deducir matrícula, útiles, uniformes y transporte escolar. Incorporar la deducibilidad de aportes a infraestructura escolar requeriría una reforma al Código Fiscal para incluir un literal específico que contemple estas inversiones en escuelas públicas.

    El autor es abogado.

    Rodrigo Julio Molina


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más