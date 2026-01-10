Espacios públicos: motor de salud, empleo y gobernanza en Arraiján

Exclusivo Suscriptores

El distrito de Arraiján es uno de los de mayor crecimiento en Panamá durante la última década. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), su población pasó de 230,311 habitantes en 2010 a cerca de 299,079 en 2023, lo que representa un aumento superior al 23% en ese período. Este crecimiento demográfico acelerado plantea retos urbanos esenciales y subraya la urgencia de planificar espacios públicos que respondan a las necesidades contemporáneas de bienestar, salud, empleo y participación ciudadana.

Los espacios públicos amplios y bien diseñados —parques, plazas, senderos y áreas verdes— no son un lujo, sino infraestructura social estratégica. Funcionan como lugares de encuentro, fomentan la actividad física regular, reducen el estrés y fortalecen la cohesión social. La evidencia internacional demuestra que el acceso a entornos naturales y espacios de paseo mejora la salud mental y física de las comunidades.

Los indicadores de salud en Panamá Oeste reflejan una disponibilidad insuficiente de recursos sanitarios en relación con su población. El número de habitantes por cama hospitalaria y por profesional de la salud supera ampliamente al de otras regiones del país. Esto vuelve aún más relevantes las iniciativas preventivas y de bienestar, como la promoción de la actividad física en espacios abiertos, para aliviar la presión sobre el sistema sanitario.

¿Dónde está el parque? El gran vacío urbano de Arraiján

Desde una perspectiva de gobernanza urbana inteligente, podría aprovecharse un área cercana a 20 hectáreas de bosques primarios colindantes con Loma Coba, en Arraiján cabecera, con el propósito de diseñar un Gran Parque Natural Municipal, administrado por un patronato creado para este fin, emulando la experiencia del Parque Omar en la ciudad de Panamá.

La propuesta permitiría incorporar al distrito un corredor verde que conecte el área económica especial de Panamá Pacífico con el resto de Arraiján, evitando a los usuarios del transporte público la necesidad de desplazarse hasta la terminal de Albrook para luego retornar al distrito. Al mismo tiempo, se recupera espacio verde destinado a la recreación y al bienestar ciudadano.

La dimensión económica no puede ser ignorada. El empleo informal y el subempleo siguen siendo rasgos estructurales de la economía local, lo que exige estrategias que amplíen las alternativas laborales dentro del propio distrito. Aquí es donde los espacios públicos bien gestionados pueden generar valor económico.

La recuperación y creación de parques, áreas deportivas y plazas municipales dinamiza la economía mediante eventos culturales, deportivos y de emprendimiento local, como ferias, mercados de productores y actividades recreativas. Esto genera empleo directo e indirecto, promueve microemprendimientos sostenibles y fortalece la economía comunitaria.

El crecimiento urbano acelerado de Arraiján requiere no solo infraestructura física, sino también gobernanza efectiva e inteligente. Las autoridades locales deben abrir canales de consulta activa con la comunidad mediante encuestas, foros vecinales, plataformas digitales, talleres participativos y procesos deliberativos. Este enfoque no solo legitima las decisiones públicas, sino que construye un sentido de pertenencia ciudadana.

Arraiján cuenta con zonas que pueden transformarse en atractivos públicos mediante programas de recuperación urbana. Hacerlo de forma participativa e inteligente no es un gasto, sino una inversión en salud, cohesión social, empleo local y calidad de vida. Esto exige una política pública deliberada, respaldada por datos, presupuesto y una visión de ciudad inclusiva.

Es momento de que la comunidad, las autoridades locales y los planificadores urbanos trabajen juntos para asegurar que Arraiján no solo crezca en número, sino también en bienestar, oportunidades y sentido de pertenencia.

¡Una ciudad que piensa en verde es un nuevo modelo posible para Arraiján!

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.