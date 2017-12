¿Qué esperamos de la educación?

¿Qué están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Es útil para sus vidas lo que les enseñan en las aulas? ¿Estamos preparando a los jóvenes para los cambios tecnológicos? ¿Invertimos lo suficiente, como país, en nuestra niñez?

El 6% de la economía mundial pasa por el Canal de Panamá. En su último año fiscal, el Canal ampliado incrementa los beneficios que aporta al Tesoro Nacional en $57 millones, logrando la cifra total récord de $1,650 millones. A pesar de esta realidad, tenemos importantes carencias en materia educativa. Las estadísticas educativas sitúan a nuestros estudiantes en los últimos lugares en las pruebas de la región. El progreso económico de nuestro país no se refleja en la calidad de la educación.

Nuestro país cuenta con las condiciones económicas y demográficas para superar los grandes retos en materia educativa. Todos los niños, niñas y jóvenes panameños deberían tener las herramientas necesarias para ser ciudadanos globales, competitivos, bilingües, innovadores y emprendedores.

En pleno siglo XXI y con una economía creciente, no es aceptable tener escuelas en mal estado o que no cumplan con las expectativas de nuestros estudiantes. Como reclama Ariel Fiszbein, director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano (Preal), “ Si no mejoramos de manera sustancial y sostenida la calidad de la educación, los enormes esfuerzos realizados para aumentar la escolaridad no rendirán los frutos esperados”.

Un niño que no recibe una educación de calidad, está indefenso ante los grandes retos sociales. Una adecuada calidad de educación debe garantizar la adquisición de las habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes necesarias a fin de asegurar que nuestros estudiantes se desempeñen positivamente en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

Se ha de evitar el repetido modelo de escuela que presume que memorizar es sinónimo de aprender, que mata el ánimo y el deseo de salir adelante de sus estudiantes. Necesitamos un modelo formativo que enseñe a niños y jóvenes a explorar sus capacidades y a despertar sus talentos y curiosidad. Un sistema educativo de calidad potencia las múltiples capacidades de los niños y jóvenes que atiende.

Hablar de educación es un proceso de mejora continua que debe ser una responsabilidad compartida por parte de todos los sectores de la sociedad. Es el momento propicio para elevar el estándar de la educación panameña a fin de lograr cobertura, equidad y calidad educativa para todos nuestros estudiantes.

No podemos seguir improvisando. Invito a nuestros actuales y futuros gobernantes a avanzar en la implementación de los acuerdos del diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Producto del consenso de varios sectores de la sociedad panameña, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), se desarrollaron las políticas educativas y sus líneas de acción con relación a equidad, calidad, formación docente, inversión y gestión administrativa.

Lograr una educación inclusiva, pertinente y que ofrezca las herramientas necesarias para la vida debe ser la prioridad de nuestros gobernantes para crear un verdadero desarrollo político, económico y social sostenible. La educación de calidad es la llave para combatir las desigualdades sociales. Para hacer de Panamá un país justo y próspero a nivel económico y humano, necesitamos políticas que permitan que la educación sea un nivelador de oportunidades en el contexto social y poder así formar a los mejores hombres y mujeres.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación