Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Día Mundial

    Espina bífida: la conciencia que cambia destinos

    Mariana León

    La espina bífida es un defecto del tubo neural. En las primeras semanas de embarazo, la columna del bebé no se cierra por completo y deja expuesta la médula o sus membranas. Sus formas van desde la oculta (frecuente y muchas veces asintomática) hasta meningocele y mielomeningocele, esta última, la más compleja, con impacto neurológico, urológico y ortopédico. La espina bífida es uno de los defectos congénitos más frecuentes a nivel mundial. Es multifactorial porque influyen la genética, ciertas condiciones y, sobre todo, la deficiencia de ácido fólico. La buena noticia: hasta un 70% de los casos podrían prevenirse si las mujeres que planean embarazo toman ácido fólico uno o dos meses antes de concebir y durante el primer trimestre.

    En Panamá tenemos avances que nos deben enorgullecer y retos que nos deben comprometer. En la Ciudad de la Salud, el Hospital de Especialidades Pediátricas acompaña con sondas uretrales a más de 200 niños con espina bífida que se encuentran registrados en Panamá. En 2023, la Caja de Seguro Social realizó las primeras cirugías intrauterinas por espina bífida; hoy, esos niños caminan sin órtesis y no desarrollaron hidrocefalia. La Fundación Zero Límite promueve la concientización sobre el tema, en especial sobre la importancia del ácido fólico en mujeres en edad reproductiva. Pese a estos logros, el reto es consolidar un modelo de atención continua, multidisciplinaria e integral que acompañe a cada niño y su familia.

    En Panamá, de cada 10 mil nacimientos, 2–3 historias comienzan con espina bífida, un reto que podemos prevenir y acompañar. No es un número lejano: son bebés a los que podemos ayudar con prevención, tamizaje prenatal y acceso a ultrasonidos de alta resolución. Como ciudadanía, nos toca exigir información clara en los centros de salud, promover el ácido fólico desde las escuelas y apoyar la accesibilidad a insumos médicos especializados y necesarios para el tratamiento constante de personas con esta condición. La espina bífida no se combate solo en quirófanos: se enfrenta con conciencia, anticipación y comunidad.

    Cada 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia: una oportunidad para informar, apoyar y sumar voluntades. Que no pase como una fecha más: que sea el recordatorio de que, a tiempo, sí se puede.

    Mariana León es miembro de la Fundación Zero Límite e integrante de Ciencia en Panamá.

    Mariana León

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más