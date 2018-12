El espíritu navideño

Este país es de todos. De los que ayudaron a construirlo y ya no están aquí, de los presentes, y de los que están por venir. En esas futuras generaciones, principalmente, debemos pensar. Porque esas futuras generaciones responderán a los actos que cometamos hoy día.

Yo sé que es una gran responsabilidad, y lo más fácil es vivir el día y que ellos se las arreglen como puedan. Pero dentro de esas generaciones también están los sucesores de todos nosotros. Y por ahí dicen que no debemos hacer nada que avergüence a nuestros hijos o nietos. También es importante no manchar el legado de nuestros predecesores.

Así que yo apelo al buen sentido de la decencia y responsabilidad que sé que todavía existe en la clase política. En aquellos caballeros y damas que sirven públicamente, que una vez sé que tuvieron toda la honesta entrega para con su país, pero que con el tiempo algunos se pudieron ir perdiendo con el coqueteo de lo material, de lo tangible. Humanamente, claro. Al punto de ya no poder ver lo correcto e intangible, que perdura, incluso por siempre. A diferencia de esas riquezas momentáneas que te llevan a los distintos calabozos de la miseria humana. Y olvidan que el poder también es efímero.

Tomando en cuenta la época del año, debemos poder, por más difícil que parezca, dejar directamente de juzgar a los distintos partícipes en actos de corrupción en los diferentes órganos del Estado. Los reconocemos por nombre y apellido ya, en las extensas listas que recorren las redes sociales. Los atacamos a diario. Los crucificamos. Y para aquellos que son cristianos, pueden recordar las palabras de Cristo al “buen ladrón” que le pide ser redimido.

Como en una clásica película de Navidad con un hermoso mensaje al final, con un buen corazón podemos tocar otro buen corazón, aunque se haya ennegrecido con el tiempo. Todo es posible con el perdón.

Y aunque me tilden de ingenuo o de tonto, e incluso, aunque peque de serlo, creo yo que se puede lograr más con la comprensión que con la ciega persecución. Por lo menos una vez al año, en Navidad, perdonemos. Que sea posible pedirle a los hombres y mujeres que tienen la gran responsabilidad, deber y dicha de tomar decisiones democráticamente importantes, que se pongan la mano en el pecho, con justicia, y que de esa manera tomen cada una de las próximas decisiones que nos involucren a todos.

No todos venimos de un hogar donde nos han enseñado que el dinero no lo es todo. Es importante para vivir, eso está claro, pero no dictamina quiénes somos en realidad. Y en esta sociedad que todos los días nos mide por cuánto dinero tenemos, incluso mientras comulgamos en misa, es muy fácil perderse.

No todos venimos de un hogar donde nos pudieron dar muchas cosas. Existen personajes de la política que vienen de la nada, y al verse rodeados de poder y dinero, pierden la visión, humana.

No todos somos lo suficientemente fuertes para saber decir “no”. No todos preferimos dejar un legado de buenos actos que tomar aquel maletín lleno de influencia. La juventud venera a aquel político mientras más parecido tenga con un famoso narcotraficante de novela, que aquel que deja su puesto con la cabeza en alto y las manos limpias.

La corrupción en las últimas décadas ha enjaulado a hombres y a sus hijos, ha destruido familias y a los distintos órganos del Estado, sin hablar de un país entero. No sigamos destruyendo la moral de las futuras generaciones. Es suficiente.

No a todos se nos enseñó en casa, pero todos podemos aprender a cambiar. Hagámoslo por nuestros hijos, padres, vecinos, primos y amigos. Para que no sufran la vergüenza. Y en esta Navidad, el momento más oportuno, pidámosle un regalo a la clase política que haga las cosas bien por nuestro Panamá. Sin insultarles, con el buen perdón, dejémosle saber que sí se puede cambiar y hacer las cosas decentemente. Después de todo, está en las manos de ellos, y no en las nuestras, que se haga un cambio. Pidámosle con fe y de buenas maneras, a ver si conseguimos una reacción positiva. Nada perdemos con tratar.

El autor es ciudadano