El historiador norteamericano David McCullough (autor de The Path Between the Seas) tiene un libro reciente sobre el espíritu de su nación y considero que sus conceptos generales son valederos en la nuestra.

El autor escribe que piensa que la historia de la nación es una manera de ver la vida y que es fuente de fuerza e inspiración. La historia es definitivamente humana. Es sobre gente cuya voz se escucha a través de los años. Es nuestra definición como pueblo y como nación. Es un relato como ningún otro, y se convierte en nuestro más importante y poderoso recurso natural.

En tiempos como los actuales, en que reina tanta confusión, desilusión y desaliento, es tanto más importante recurrir a las más altas aspiraciones de nuestros fundadores y más distinguidos ciudadanos a través del tiempo. La historia de luchas y éxitos de nuestra República a través de los esfuerzos de sus ciudadanos es lo que nos tiene que producir orgullo patrio y servirnos de inspiración para superar todos los obstáculos y desafíos que hoy confrontamos.

Es momento para definir el espíritu panameño, el espíritu de nuestra nación, que es la base de nuestra motivación como pueblo que no admite pesimismos, confusiones, desilusiones ni desalientos. Lo que se requiere es recibir la fuerza de nuestra profunda raíz en esta privilegiada tierra y accionar con el optimismo mientras entonamos como ciudadanos las letras de nuestro himno: “¡adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación!”.

Examinemos nuestra historia, nuestros éxitos, fracasos y veremos que a través del tiempo, desde el inicio como un abandonado departamento de Colombia, a dónde hemos llegado. Cómo logramos en una lucha generación tras generación llegar a negociar de tú a tú con el poder mundial y lograr reconquistar todo nuestro territorio y nacionalizar el Canal. Cómo ampliamos el Canal panameño y logramos que un ente de nuestro Estado sea ejemplo mundial. Cómo hemos logrado que nuestra ciudad de Panamá sea especie de un Manhattan, pero más bonito y moderno. Cómo hemos logrado que ciudadanos de todo el mundo quieran vivir en nuestro país. Con esto como base y con el espíritu optimista, preguntémonos: ¿Quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿cuáles son nuestros valores?, ¿cuál es el camino que queremos trazar hacia nuestro futuro?

Si nuestra historia con sus altas y bajas ha resultado positiva y exitosa, somos capaces de ser idealistas y recurrir a nuestro espíritu panameño para responsabilizarnos uno a uno y empujar la carreta todos juntos hacia nuestra visión común del país que queremos.

Tenemos 4 o 5 desafíos fundamentales que resolver. Veámoslos, examinémoslos a ver si somos tan capaces como nuestros antepasados lo fueron, para resolverlos juntos. 1. La justicia requiere una radical reforma para eliminar la corrupción e impunidad. 2. El agua. E s inaceptable que una sola familia panameña esté sin agua 24 horas al día. 3. Educación. E l modelo de gestión (Ministerio de Educación) requiere una radical transformación. 4. Salud. Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud requieren una radical transformación. 5. Hay que recrear una entidad de planificación para lograr la Visión 2030 y proyectos que sean de Estado más que de gobierno.

Nuestro país tiene muchos desafíos, pero tenemos la obligación de simplificar las cosas. Estos cinco desafíos resolverían en gran medida la pobreza, la desigualdad de oportunidades y nos llevaría a ser un “país Diamante”: pocos ricos, pocos pobres y una gran clase media, semillero de gobernantes.

Solo requiere recurrir a nuestro espíritu panameño como ciudadanos, apartar la bruma politiquera irrelevante y accionar con una sola voluntad de patria.

Esa es nuestra historia, nuestro espíritu ¡y también será nuestro futuro!

¡Arriba, ciudadanos!

¡La responsabilidad es nuestra!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’