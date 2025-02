Exclusivo Suscriptores

Muchos consideran que fue un error haber iniciado relaciones diplomáticas con la República Popular China, pues lo ven como una decisión equivocada y creen que la confrontación actual entre Estados Unidos y Panamá es consecuencia de ello.

No lo veo de la misma manera. Creo que fue una acción acertada, considerando la importancia de ese país, que es una de las naciones más pobladas del mundo y una potencia económica. China tiene alrededor de 1,410 millones de habitantes, es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y posee un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, con derecho a voto. Además, es uno de los principales usuarios de la vía interoceánica.

China mantiene relaciones diplomáticas con aproximadamente 180 países, que la reconocen como la única China. En contraste, la República de China (Taiwán) solo tiene lazos diplomáticos con 12 naciones. Desde hace más de 40 años, la política de Beijing ha sido la de “una sola China”, lo que implica que cualquier país que la reconozca debe romper de inmediato relaciones con Taiwán, al que considera una provincia rebelde.

El establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental fue una decisión acertada; sin embargo, así como se aceptó la condición de romper lazos con Taiwán, Panamá debió exigir que China suscribiera el Tratado de Neutralidad Permanente.

La situación no se manejó correctamente porque los intereses nacionales no fueron adecuadamente representados. Lo más cuestionable fue la forma precipitada y bochornosa en que se rompieron relaciones con Taiwán, sin tomar en cuenta los años de cooperación técnica y económica que este país brindó. Aún no se sabe con certeza el destino de los fondos que manejaron los diferentes gobiernos.

Además, las motivaciones para establecer la relación con China continental y la intención de donar un terreno para su embajada en la entrada del Canal de Panamá (lo que no se concretó debido a la oposición en su momento) estuvieron influenciadas por una presunta donación millonaria al gobierno panameño, cuyo paradero también es desconocido.

El enojo del presidente Donald Trump radica en la fortaleza comercial de China continental, que fabrica una enorme cantidad de productos y ha penetrado prácticamente todos los mercados del mundo. Además, su creciente poder militar y económico le han permitido consolidar su presencia global.

El crecimiento comercial chino fue impulsado por empresarios de Estados Unidos y otros países que trasladaron sus fábricas a China en busca de mano de obra barata y ventajas comerciales, sin medir las consecuencias que ahora enfrenta Estados Unidos ante el gigante asiático.

Trump también expresó su interés en recuperar el Canal de Panamá, argumentando los altos costos de peaje que pagan los barcos militares al transitar por la vía interoceánica y señalando erróneamente que el Canal está manejado por los chinos. Afirmó que el Canal fue entregado a Panamá para que sus beneficios llegaran a la población, pero muchos panameños sienten que esos recursos no han impactado a los sectores más necesitados.

Además, la reciente renovación de los contratos de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal con la empresa Hutchison por 25 años, bajo condiciones que han generado pocos o nulos beneficios para el país, ha sido otro factor que ha provocado la reacción de Trump y del gobierno estadounidense.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha manifestado que él es la única persona autorizada para tratar el tema del Canal de Panamá, recordando que esta vía es patrimonio de todos los panameños. La población espera conocer los avances en estas conversaciones y los compromisos que asumirá el país en estas negociaciones.

El autor es administrador de empresas.