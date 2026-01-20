¿Estamos preparados para el 2026?

Exclusivo Suscriptores

Este año inició convulsionado y la verdad es que no ha parado. Así vemos que la situación en Venezuela, lejos de estabilizarse, sigue alejándose de la ideal calma y paz que por unas horas se soñó. Hay especulaciones de todo tipo; las teorías de conspiración siguen inundando a ese país vecino y no se ve, más allá de un negocio de bienes, una solución a corto plazo para el sufrimiento de tantos hermanos venezolanos.

Rusia atacó Ucrania con un misil balístico de gran alcance y sigue tratando de “recuperar” lo que, según ellos, es un territorio que nunca debió separarse. Mientras tanto, quienes alardeaban que dicho enfrentamiento se podía solucionar en 24 horas llevan casi un año, y sigue lejos de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Es obvio: la parte agresora es una de las superpotencias y no dará su brazo a torcer tan fácilmente.

El Medio Oriente sigue con cierta inestabilidad, pues si bien es cierto se soltaron algunos de los rehenes que habían sido tomados de manera ilegal, no se ha hecho justicia real hacia quienes han venido sufriendo, de parte y parte, las inclemencias de una disputa en la que, no importa qué pase, nunca habrá un ganador y un perdedor, porque hay diferencias irreconciliables que no creo que ni siquiera por la fuerza se logren superar.

El nombre de la isla más grande del mundo, Groenlandia, ha vuelto a adueñarse de los principales titulares de los medios más confiables. Esta isla, parte del territorio danés, está siendo “codiciada” por otra de las superpotencias, alegando que la requiere para su defensa. Los últimos conflictos bélicos en el mundo nos han demostrado que las guerras ni se ganan ni se pierden por “contacto físico”, como fueron las dos primeras guerras mundiales.

Sin embargo, se sabe que las guerras modernas se están librando por medio de drones, ondas magnéticas, violación del ciberespacio, invasión de los sistemas de servicios públicos, internet, etc. Como buen ejemplo, vimos que las defensas antiaéreas rusas y/o chinas instaladas en Venezuela no reaccionaron al ataque de los comandos Delta que entraron a “extraer” al dictador Maduro, por solo mencionar un caso.

A nuestro canal se le ha vuelto a mencionar en recientes declaraciones públicas, cuando los panameños hemos comprobado a la saciedad que somos nosotros quienes lo manejamos con la mejor efectividad, seguridad y productividad con que jamás se manejó el viejo canal, y con el ejemplo de gestión que estamos dando al mundo con el nuevo canal. Siempre se ha dicho que el canal era indefendible. No existe entonces razón alguna para volver a traer a colación nuestro canal para ganar popularidad.

Además, pónganse a pensar en algo: ¿cómo se haría para poder manejar los dos canales por separado? El coloso del norte solo pudiera entrar a tener algún reclamo, si acaso fuera posible, sobre el que se construyó a inicios del siglo pasado, pero los panameños planificamos, financiamos, construimos y operamos el nuevo, con mayor capacidad y eficiencia que jamás se manejara el primero.

Con nuestros países vecinos en todo el continente hay varias situaciones a las cuales hay que ponerles atención. Habrá elecciones en algunos, tomas de posesión en otros, implementación de acuerdos en otros, y así situaciones que, quiérase o no, impactarán la situación geopolítica y financiera de la región.

Todo esto sin contar que en pocos meses inician los partidos del Mundial de Fútbol, simultáneamente en tres países de Norteamérica. Se instituye la participación de más naciones y seguramente volverá a romper todos los récords de sintonía de cualquier deporte a nivel mundial, y con eso todo el mundo entretenido.

El continente tiene que prepararse para nuevos sobresaltos, los cuales se verán reflejados en situaciones políticas en Venezuela, México, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, Colombia y nuestra querida Panamá. ¿Estaremos preparados para todo lo que viene? Nos toca comprar “pop corn” y, con nuestra bebida preferida, disfrutar el paseo.

El autor es dirigente cívico y analista político.