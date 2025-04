¿Están nuestros gobernantes entregados a un servilismo sin agallas?

Exclusivo Suscriptores

Estamos en un estado de terror por la incertidumbre de lo que pudiera estar entregando el Mero Mutis durante la visita del secretario de Defensa, quien tiene un “pedigrí” digno de un piedrero cualquiera. Cada vez que nos visita alguno de los secuaces del desquiciado, siempre salimos tranquilados. Increíble que haya dicho: “Esta visita demuestra el interés de Estados Unidos en mantener una relación fluida con Panamá y fortalecer el intercambio de información bilateral”, por lo que debemos entender que sigue entregado a un servilismo sin agallas.

El Mero Mutis expresó enfáticamente que no habrá bases militares en Panamá, pero el personaje visitante va a Fuerte Sherman a conocer las instalaciones. Ya ha sido vox populi que los gringos han adquirido esa propiedad, y esto no ha sido desmentido por ninguna autoridad. No se sabe si fue vendida, pero no hay escritura de venta inscrita en el Registro Público. ¿Qué es lo que está pasando para que este “importante” personaje invierta su precioso y valioso tiempo en ir a visitarlo? Si algo ya no está acordado bajo cuerda, de seguro ahora quedará secretamente formalizado.

Entendamos que el acuerdo firmado secretamente hace un par de meses por otro Bunau-Varilla por parte de Panamá y el Comando de Operaciones Especiales del Sur por parte de Gringolandia lo que ha hecho es disfrazar una actividad militar bajo el marco de un “entrenamiento colaborativo”. La excusa fue reforzar la defensa y seguridad con énfasis en la capacitación y entrenamiento conjunto a largo plazo entre las fuerzas públicas locales y los expertos de las fuerzas especiales de Gringolandia. Ya se está aclarando la razón de la visita a Fuerte Sherman: como Panamá firmó un acuerdo a largo plazo, entonces necesitan facilidades que les permitan acomodarse a largo plazo. Ojo: no son bases militares, sino un bien raíz cualquiera para que puedan acampar y guardar sus juguetitos militares. El secretario de Defensa necesita la inspección ocular del Fuerte para poder “opinar” y solicitarle al Congreso los fondos necesarios para establecer el “lugar vacacional o un club de clases y tropas”, muy parecido a lo que querían hacer con Gaza y convertirla en una Riviera francesa.

No hay manera de que entiendan que la mejor seguridad para el Canal es que no estén presentes los gringos. Como en más de un siglo nunca ha habido un atentado al Canal ni se ha interrumpido el tráfico, estemos alerta, pues el desquiciado es capaz de autorizar un atentado para justificar la presencia militar en Panamá. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos de América, en su artículo I, sección 8, permite al Congreso autorizar la contratación de privateers (corsarios modernos), que pueden ser mercenarios o contratistas privados, para realizar acciones que serían ilegales y cuya recompensa por sus servicios era el botín logrado. Como aquí no habría botín, entonces suponemos que los pagos por esos servicios sucios saldrían de la “caja negra” de alguna de las instituciones que financian las black ops. La visita ocular exploratoria a Fuerte Sherman por parte del ministro de Defensa no podía ser más oportuna.

Entre los supuestos otros temas a discutirse durante su visita a Panamá está lo de las relaciones con China, si el visitante lo trae a colación. O sea que, así como el Marco Fulo obligó a la débil contraparte a que renunciáramos a la Ruta de la Seda, el Mero Mutis atenderá las pretensiones o instrucciones que traerá este enviado. Lo que sea, tiene que ser una intervención a nuestra soberanía y libre determinación de con quién, cómo y cuándo hacemos negocios. ¿Querrá manipular los fallos de inconstitucionalidad de los contratos de concesión de los puertos, y la auditoría a algo que los acomode? ¿Nos pedirá que intervengamos en la venta del ferrocarril para que una empresa europea no sea la que lo compre? Pues, como las relaciones no están santas con ellos, le molestará —por razones de seguridad— que transiten los trenes a lo largo de “su Canal”.

En fin, no sabemos si están vendiendo o entregando a Panamá, ya que el mero Mutis se ha caracterizado por no externar las cosas importantes que están sucediendo, como lo es la militarización que está ocurriendo y que cada día se parece más al soft landing de una invasión en proceso. Casi a diario los medios gringos publican noticias relevantes a los planes del desquiciado de recuperar el Canal de Panamá, y sus séquitos hacen eco de esos planes, incluyendo la necesidad de incrementar la presencia militar en nuestro suelo, lo que parece que ya está encaminado. Entonces, la llegada del secretario de Defensa pareciera más bien una visita para “saludar a sus tropas”, pues viéndolo bien, no tiene absolutamente nada que hacer en Panamá, salvo hacernos la vida de cuadritos a los panameños o gozar de una buena rumba con guaro y faldas como está acostumbrado. La próxima vez que quieran hacer una conferencia de Seguridad Centroamericana, que la hagan en Managua, Nicaragua. ¿Será que el secretario de Defensa intercederá por el asilado convicto para que le perdonen sus pecados, a solicitud de la bancada de allegados del convicto asilado que asistió a la invitación pagada en Mar-a-Lago?

Pensemos mal, y de seguro habrá pocas probabilidades de que nos equivoquemos.

Ahora resulta que la base naval en Rodman servirá de escenario de una recepción oficial en honor al jefe del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Wácala, servilismo que se derrama! El secretario de Defensa llegará después de la recepción oficial, pero sí asistirán autoridades locales y representantes del sector seguridad. ¿Cuántos militares estacionados en Panamá asistirán a rendirle pleitesía a su jefe? Ojalá tomen buenas fotos para darnos cuenta de cuántos “altos rangos” ya tenemos radicados localmente.

Esta visita está tan llena de coincidencias, que, si las hubiesen planificado, nunca les habría salido mejor. Nos llena de esperanza el comunicado del portavoz de la Embajada de China que nos enaltece al decir que “Panamá no es el patio trasero de ninguna potencia”. Esperemos que este mensaje cale profundamente entre los gobernantes serviles que tenemos.

El autor es ciudadano.