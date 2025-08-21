‘Esto no es un plan de paz. Es una capitulación’

Exclusivo Suscriptores

Así lo define el periodista Timothy L. O’Brien al encuentro que tuvo Trump en Anchorage, Alaska, con Putin. Este último, que estaba siendo tratado como un paria por la comunidad internacional desde que iniciara una guerra de expansión contra Ucrania en febrero de 2022, fue recibido con alfombra roja. Ese año, lo que pensaba que iba a ser un paseo hasta Kiev de pocas semanas se convirtió en una guerra de desgaste en la que el Instituto de Defensa Británico asegura que el ejército ruso ha sufrido más de un millón de bajas. El conflicto ya lleva casi cuatro años. Sin embargo, no se puede subestimar al oso ruso y su capacidad de recuperación. Para Putin, Ucrania fue parte importante “de la desintegración de la Rusia histórica”.

En un artículo llamado “Por qué Putin tiene las de ganar”, los periodistas Kumanaev, Holder, Sonne y Matsnev sostienen que el líder ruso quiere —y ha logrado— conquistar gran parte de las regiones del Donbás (ricas en carbón, acero, litio y titanio), que pertenecen a las provincias de Donetsk y Luhansk. Esto se convertiría en una clara ganancia para Rusia, porque todavía no ha podido retenerlas del todo; los ucranianos mantienen defensas fortificadas. También codicia las regiones de Zaporizhzhia y Jersón.

El costo de la guerra en Ucrania para el ejército ruso ha sido muy alto. El salario básico en Rusia es de 900 dólares. Un soldado gana 2,450. Como incentivos para enrolarse, se les ofrece 30,000 dólares, con pensiones aseguradas y ayuda incluso para la hipoteca de su casa. Por ejemplo, en junio un sargento llamado Miroslau perdió una pierna: va a recibir 6,400 dólares del gobierno local, además de 23,800 por la aseguradora estatal y 47,000 dólares del Ministerio de Defensa. El ataque de 2022 diezmó al ejército ruso. Ahora Putin ha emprendido la primera movilización desde la Segunda Guerra Mundial, llamando a 300,000 ciudadanos. Otorgó perdones presidenciales a más de 100,000 convictos para ir al frente. Hoy Rusia recluta 1,000 soldados al día, el doble que Ucrania. Tiene sustanciales ingresos, pese a las sanciones, con exportaciones de petróleo, gas natural, carbón y oro. Además, ha logrado producir su propio dron explosivo, copiado del de Irán, llamado Lancet Geran-2. Ucrania ha recibido hasta el momento 70 mil millones en ayuda; el presupuesto de defensa de Rusia es de 170 mil millones.

Hasta el momento Rusia ocupa un quinto de Ucrania y el frente de batalla abarca 1,000 kilómetros. Si Ucrania cediera las regiones que Putin exige, estaría entregando su “corredor de fortalezas”, imprescindible para contener un ataque ruso.

Ahora viajemos a Washington D. C., a la Casa Blanca, donde se celebró el encuentro entre Zelensky, de Ucrania, acompañado por más de cinco líderes europeos, y el presidente Trump. Con justa razón, Ucrania y los europeos exigen primero un cese al fuego (porque mientras tanto Rusia sigue conquistando territorio ucraniano), pero Putin insiste en negociar un comprensivo plan de paz. Resultado: ideas inconcretas y posibles promesas futuras. Ucrania no entraría en la OTAN, pero estaría amparada en el famoso Artículo 5, que establece una defensa mutua si alguno de sus Estados miembros es atacado. Tal vez Estados Unidos también ofrecería sus garantías. A cambio, está implícito que Ucrania tendría que ceder parte de su territorio, conquistado o no.

En 1994, en el llamado Memorando de Budapest, Ucrania cedió su arsenal nuclear soviético a cambio de garantías para su seguridad de parte de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Francamente, soy bastante pesimista sobre un pronto arreglo de paz entre estas dos naciones. Por un lado, no se puede premiar con territorio —conquistado o no— al Estado que, sin razón, iniciara la agresión. Por el otro, están las llamadas “nuevas realidades sobre el terreno”. En un mensaje a los ucranianos, Putin anunció: “sigan, sigan, sigan, y les irá peor”. Zelensky, sobre todo, sabe que a la larga no cuenta con los recursos para combatir con la potencia rusa. Pero si Putin se sale con la suya, su apetito aumentará… Están los países bálticos, Polonia, etc.

El autor es internacionalista.