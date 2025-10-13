Panamá, 13 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Reconocimiento

    ¡Estoy de acuerdo con el Nobel para María Corina!

    Marcela Gómez de Antinori
    ¡Estoy de acuerdo con el Nobel para María Corina!
    María Corina Machado dirigió el movimiento opositor venezolano en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela. / Getty Images

    De acuerdo con Wikipedia, la IA define la paz como “un estado de armonía y equilibrio que va más allá de la simple ausencia de conflictos o violencia. Implica la existencia de justicia, igualdad, respeto mutuo y cooperación, donde se reconocen y protegen los derechos de todos y la construcción de un Estado de bienestar y seguridad”.

    Me gusta esta definición, que considero muy completa, porque normalmente cuando la mayoría de las personas piensa en la paz, lo hace imaginando un estado de tranquilidad, donde todo es calma y no hay problemas. También hay quienes piensan que la paz solo debe lograrse respetando los cacareados principios rectores del derecho internacional público, como si estos estuvieran escritos en piedra y no pudieran revisarse. Sin embargo, la historia ha demostrado que, muchas veces, esos principios resultan obsoletos y no han servido para resolver los problemas de los pueblos, sino para permitir las mayores injusticias.

    Para nadie es un secreto que en la Venezuela del chavismo y del madurismo lo que menos ha habido es justicia, igualdad o respeto mutuo. Por el contrario, hemos quedado horrorizados, como ciudadanos del mundo y de América Latina en especial, al ver cómo en ese país vecino se han violado sistemáticamente todos los derechos humanos, incluso el del voto, que habló alto y claro el año pasado al darle el triunfo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado.

    Como todos sabemos, ella no pudo ser candidata a la Presidencia porque quienes hoy piden clemencia no la tuvieron con ella.

    Para nosotros, los panameños, resulta un honor haber sido escogidos como el país que custodia todas las actas que dieron la victoria a González y a María Corina Machado. Esto parece un hilo conductor con la célebre frase del Libertador Simón Bolívar, cuando dijo: “Si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para ese augusto destino”.

    Reitero que no creo en la eficacia del principio de no intervención entre los pueblos. Si ese hubiese sido el norte decisivo en el caso de Panamá, créanme que todavía estaríamos bajo la dictadura cruel de los militares de las extintas y mal llamadas Fuerzas de Defensa.

    Por el contrario, encuentro validez en los conceptos planteados por los Estados Unidos de América: quienes detentan el poder en el hermano país no son los legítimos representantes del pueblo, sino narcotraficantes que los tienen secuestrados y que han dañado con la droga a millones de jóvenes en muchos países, especialmente en la juventud norteamericana.

    Recordemos que ahora la guerra entablada es entre las fuerzas del bien y las fuerzas oscuras del mal que quieren destruir a la humanidad. Pero Dios no nos abandonará.

    Aplauso de pie por la muy buena elección de esta mujer valerosa y admirable.

    La autora es abogada.

    Marcela Gómez de Antinori

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Cerca de 3,000 panameños han solicitado la nacionalidad española bajo la ‘ley de nietos’. Leer más