Una estrella en nuestro camino

Nuestros niños nacen cada vez más inteligentes, y “todos los niños son científicos" son ángeles de amor (ansiosos de amar y ser amados), pero si ese amor no es correspondido lo transformamos en diablos. El amor estimula la inteligencia innata del niño, ignorarlo es asesinarle la inteligencia, dando lugar a problemas de conducta y aprendizaje .Asesinar la mente del niño es suicidarnos colectivamente, sin importar si el asesino de mentes es el hogar o las escuelas, todos estamos en peligro.

La complejidad social nos forzó a crear escuelas para compensar las limitaciones del hogar, confiamos que los educadores son especialistas para hacer de nuestros hijos profesionales exitosos, no para frustrálos convirtiéndolos así en delincuentes, es decir: ya el hijo del verdugo, del ladrón etc. no están forzados a heredar las profesiones paternas.

En “ Licencia para matar” pido que el menor delincuente fuese juzgado como adulto, pero hoy como educador de adolescentes concluyo que todos somos culpable de la violencia juvenil, criticamos sin buscar solución al origen del problema, creyendo que somos padres de hijos perfectos, pero cuando somos víctimas del menor delincuente deseamos que sean juzgados como adultos o ejecutados como sucedió en la masacre del 9-1-2011 .Pero los adultos perfectos somos mas dignos que ellos de ser purificados por el fuego a causa de nuestros pecados de omisión, ellos no son nuestros enemigos, pero si nuestras víctimas y seguirán siéndolo mientras nosotros, “los perfectos” ignoremos ese inframundo paralelo engendrador de violencia, mundo de niños huérfanos con padres vivos, pues hay padres irresponsables, carentes de amor, otros son muy permisibles que dejan al hijo crecer al garete y hay niños que son vejados física y verbalmente , siendo estos las verdaderas bombas de tiempo, súmele a esto la Corrupción del Meduca. Toda esta tragedia es independiente del estatus socio económico familiar, pero hay legos predicando que es un problema exclusivo de la pobreza e ignorancia paterna, dando entender que ser pobre es un pecado original, productor de delincuencia y fracasados, ofendiendo así al padre ignorante y pobre pero, riquísimos en amor de alta calidad que logran hacer de sus niños: adultos útiles a la sociedad a pesar de que el hambre y la desnutrición humillan al niño, pero no le destruye el alma gracias al amor, como sí lo hace el desamor aun en los acaudalados.

Las soluciones para salir del inframundo son cambios drásticos en el sistema educativo, pues es un hecho que” La corrupción empieza en las escuelas” y tanto el corruptor (político) como el delincuente común son portadores de muerte. Siendo un hecho que la decadencia del sistema educativo es un cáncer crónico, difícil de curar, salvo que se haga una operación drástica, extirpando a todo educador y funcionario que no de la talla, reemplazarlos por individuos idóneo e implementar una ley para que solo estudien para educadores las mentes más brillantes de Panamá. Ejemplo: Finlandia, solo se aceptan para estudiar educación a jóvenes muy brillantes, pero como esto llevará tiempo y ante el fracaso del hogar y de las escuelas como primera y segunda línea defensiva contra la arrolladora violencia juvenil, es urgente crear una tercera línea defensiva que llamo “escuela pre crimen o sentencia previa, siendo obligatorio que padres de hijos delincuentes o en riesgo (que no hayan asesinado) lo internen aquí, de lo contrario serán responsable de los delitos del menor, Estas escuelas contará con todos los bachilleratos oficiales, pues no debemos imponer una profesión al interno, si no que estudiará por vocación, máxime que entre ellos hay mentes brillantes que fracasaron simplemente porque se les “ asesinó el espíritu científico desde niño” y que al recuperarlos pueden ser exitosos profesionales tal como dijo el talentoso ladrón Arthur Barry cuando se le pregunto “Recuerda usted a quien le ha robado más”, Respondió “A mí mismo pues pude haber sido un exitoso empresario, un contribuyente a la sociedad, pero escogí la vida del ladrón, desperdiciando dos tercios de mi vida en prisión”. Ver articuló, “El Ladrón que se robaba a si mismo”.

Una vez creada esta escuela pre crimen no habrá excusa para la delincuencia juvenil la cual deberá ser juzgada como la adulta si sobrepasan esta benévola línea defensiva, pues es un individuo sin solución.

El autor es arquitecto y educador.