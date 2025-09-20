Europa, silencio y armas

Exclusivo Suscriptores

El silencio tiene distintas calidades. Se habla de silencios elocuentes —cuando las palabras sobran y callar es lo mínimamente digno—; silencios obsequiosos —que implican sumisión o actitud servil—; silencios contumaces —cuando se calla para no reconocer el propio error—. En el caso desarrollado a continuación, el silencio a juzgar tiene un nivel de complejidad elevado, por lo que es difícil calificarlo con un solo apelativo. Incluye las relaciones internacionales, implica una variedad de actores y, quizá el detalle más triste, involucra la vida, agonía y muerte simultáneas de personas concentradas en un lugar ampliamente citado en los noticieros desde hace casi dos años: Gaza.

En un contexto caracterizado por reclamos provenientes particularmente de la sociedad civil, dirigidos a sus gobiernos o a las instancias que deberían hacer algo para detener el sufrimiento humano en este sitio, apareció por fin el martes 16 de septiembre una declaración de una comisión especializada de la ONU, que califica como genocidio lo que ocurre en Gaza. Si bien no está de más tener una confirmación oficial de un ente prestigioso de lo que es absolutamente notorio, se mantiene la pregunta sobre la ausencia de pronunciamientos firmes por parte de otros actores.

Dirigiendo la mirada a un actor que es en sí mismo una colectividad de países, la Unión Europea (UE), es posible dar una respuesta por la vía del contraste. Así, conectando con otro hecho bélico iniciado en febrero de 2022, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la reacción de la UE fue inmediata: calificó al segundo como el agresor e invasor e identificó al primero como un aliado al que había que proteger y apoyar de modo incondicional. Los primeros intentos por buscar una solución pacífica fueron rápidamente disueltos (basta recordar la visita a Kiev del primer ministro británico, Boris Johnson, en abril de ese año, para animar al presidente ucraniano a mantenerse firme y sostener las acciones militares). Con más de mil días de enfrentamientos, Ucrania es un país endeudado y con un presupuesto orientado al gasto militar, con dinero provisto por sus aliados de la OTAN (excepto Estados Unidos), y entregado a su principal vendedor de armamento (Estados Unidos), como lo declaró recientemente el presidente Zelenski (noticiero Euronews, jueves 18 de septiembre).

En cambio, la respuesta de la UE ante el inicio y la evolución del conflicto en Gaza ha mostrado la máxima lentitud, contemporizando sobre si afectar o no a Israel como socio comercial (por incumplir el respeto a los derechos humanos). En una entrevista con Euronews a inicios de septiembre, el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, afirmaba que la credibilidad de la UE se estaba desmoronando por su postura ante Israel, donde la misma Alemania ha asumido compromisos firmes para la exportación de armas a ese país.

Por lo anterior, es lógico pensar en el comercio de armas como la clave que explica en gran medida el silencio europeo. Un dato más para ilustrar esta aseveración: en un reportaje de Radio Francia Internacional de junio pasado, Jean Noel Stock, vicepresidente de un grupo tecnológico francés dedicado al área aeroespacial, defensa y seguridad, comentaba que la ganancia de la paz lograda después de la caída del Muro de Berlín y la Guerra Fría había concluido. Por lo tanto, ahora, ante un ambiente de inseguridad creciente, “es hora de volver a donde estábamos entonces. No estamos diciendo ‘vamos a la guerra’. Solo estamos diciendo, aquí estamos…”. Lo declarativo de estas palabras es contundente: sin guerras (o sin temores de guerra) la producción de armas no se sostiene, así que vale alentar al menos esa sospecha.

Cerrando estos argumentos, es plausible calificar el silencio de la UE como un “silencio funcional”, ya que opera en contubernio con los intereses comerciales de una industria que se alimenta de conflictos y a la que poco le interesa la humanidad que se desvanece en ellos.

El autor es docente universitario.