Evasión fiscal: el freno invisible del crecimiento

A pesar de su liderazgo en el crecimiento económico de América Latina, Panamá enfrenta una preocupante realidad fiscal: tiene una de las recaudaciones de impuestos más bajas de la región. De hecho, es el único país latinoamericano donde los ingresos tributarios han disminuido desde la década de 1990, una tendencia insostenible para el equilibrio de las finanzas públicas.

Cifras que reflejan la debilidad fiscal

El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela cifras alarmantes. Los ingresos tributarios de Panamá representan apenas el 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el promedio regional, que se sitúa en un 18.3%.

Esta debilidad fiscal tiene serias consecuencias. Con una deuda pública que asciende a $51,812.8 millones, casi la mitad de los ingresos tributarios de 2024 se destinaron únicamente al pago de los intereses. Esta alta dependencia del financiamiento externo no solo aumenta el riesgo de que el país pierda su grado de inversión, encareciendo aún más el servicio de la deuda, sino que también limita drásticamente la capacidad del Estado para invertir en programas sociales y proyectos de desarrollo.

Aunque los ingresos tributarios han crecido un 11.2% en lo que va de 2025, gracias al aumento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas naturales, hay un punto de alarma: el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) ha disminuido un 11%. Esta caída subraya la necesidad de replantear los mecanismos de control fiscal, como la obligatoriedad de la factura electrónica, para reducir los niveles de evasión.

La causa principal de la baja recaudación es una base tributaria estrecha, debilitada por un exceso de exoneraciones y regímenes fiscales preferenciales. Se estima que las pérdidas por evasión fiscal alcanzan el 3% del PIB anualmente, un golpe significativo a las finanzas del país.

Este alto nivel de incumplimiento no solo priva al Estado de recursos importantes, sino que también fomenta la cultura de la evasión fiscal. Como resultado, la carga tributaria recae de manera desproporcionada sobre quienes sí cumplen con sus obligaciones, lo que crea una profunda injusticia fiscal.

Modernización y ampliación: la estrategia para la sostenibilidad fiscal

Esta administración tiene el reto de revertir esta situación. La estrategia país del BID para el período 2025-2029 señala que la clave para lograr la sostenibilidad fiscal reside en dos pilares fundamentales:

Modernización de la administración tributaria: propone implementar reformas que reduzcan el incumplimiento fiscal a través de la digitalización, el uso obligatorio de la factura electrónica y una mejor matriz de riesgos.

Ampliación de la base tributaria: busca estudiar y aplicar reformas que hagan el sistema tributario más eficiente y progresivo, limitando las exoneraciones y los regímenes especiales.

Reducir la evasión fiscal y ampliar la base tributaria son pasos fundamentales para aumentar la recaudación de manera sostenible. Al fortalecer los ingresos tributarios, el Estado obtendrá los recursos necesarios para financiar su plan de inversión y los programas sociales que permitan reducir las brechas en las poblaciones más vulnerables.

Un sistema tributario más eficiente permitirá a Panamá cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), que exige un déficit fiscal del 4% del PIB para 2025, y alcanzar la meta de ingresos tributarios de $8,394 millones del presupuesto de 2026.

La sostenibilidad fiscal del país dependerá en gran medida de la modernización integral de la administración tributaria. Esta medida no es solo necesaria; es impostergable para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la nación.

El autor es tributarista.