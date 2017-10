No existen los independientes

Un individuo es independiente cuando su actuación está guiada por él mismo. Partiendo de esa premisa, todos los seres humanos nos guiamos por diferentes factores. En política, aquel que se autodenomine independiente es únicamente con el propósito de alejarse de vinculaciones con partidos políticos, mas no así con otros intereses y, por tanto, no existe tal independencia.

El actuar de las personas, sea en una dirección o en otra, refleja afinidad, motivación, intereses en común y, por tanto, un tipo de conjunción que lo aleja de una independencia. No es malo intentar serlo, el problema radica en venderle a la población un argumento de que no responde a intereses, o que su actuar será en función únicamente de su forma de pensar.

Existen también asociaciones llamadas independientes, sin embargo, su independencia flaquea tan pronto reciben dádivas de determinados partidos o de instituciones de gobierno o cuando reciben líneas a seguir para realizar determinadas campañas o ataques sistemáticos a individuos o asociaciones. No se pueden llamar independientes y a la vez recibir fondos de gobierno o de amigos en el gobierno o tratar de dictar las normas que un gobierno debe seguir, intentar implantar su pensamiento, apoderarse de los espacios de los medios de comunicación para influir en la población, acomodar sus miembros en puestos claves; si esto es lo que consideran independiente, es mejor que la definición del término se revise o busquen otra forma de llamarse.

En algunos momentos, inclusive, yo me he llamado independiente al no pertenecer a ningún grupo político, pero me siento más afín en ciertas direcciones y comparto más ideas con ciertos grupos, y eso hace que mi independencia tampoco sea real, pero, al mismo, tiempo provee valores que se pierden al unirse a cualquier agrupación, llámese como se llame, al unirte a ellos debes aceptar sus reglas y condiciones y muchas situaciones que no compartes, entonces, ¿dónde queda tu independencia?

Inicié este escrito tratando de ser independiente, pero luego de un par de párrafos, llego a la conclusión de que seguiremos sin independientes. Las ideas son independientes, los individuos no.

El autor es ingeniero