Explosiones por gas en Panamá

Opinión

Durante los últimos quince años, Panamá ha sido escenario de al menos 15 explosiones por gas en edificios residenciales y comerciales. Detrás de cada una de ellas hay familias marcadas por la pérdida, comunidades afectadas y un país que parece no aprender lo suficiente de lo que ya ocurrió.

El recorrido por estos casos deja una lección clara: el peligro no distingue zonas ni niveles sociales. En 2010, la tragedia del P.H. Metric marcó el inicio de una era de mayor atención sobre la seguridad relacionada con el gas. Dos años después, el P.H. White registró dos explosiones en menos de seis meses, ambas por fallas en las instalaciones de los apartamentos. Desde entonces, los incidentes se han multiplicado, alcanzando también a plazas comerciales y restaurantes, como ocurrió en 2016 y en 2024.

El año 2019 trajo uno de los casos más tristes: en el P.H. Costamare, una bebé perdió la vida. En 2020, el P.H. Mystic Tower repitió la tragedia con dos personas fallecidas y un menor gravemente herido. Hoy, el recuento es dolorosamente claro: 69 heridos y seis fallecidos entre 2010 y 2025.

La revisión de los informes técnicos evidencia una constante: la mayoría de las explosiones no fueron accidentes inevitables, sino el resultado de decisiones erróneas. Entre las causas más comunes están las conexiones improvisadas, la manipulación del sistema de gas sin conocimiento técnico y la ausencia de protocolos de seguridad en los edificios.

A pesar de los avances del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección Nacional de Seguridad de Procesos e Instalaciones (DINASEPI), aún predomina una peligrosa costumbre: el “no pasa nada”. Mientras tanto, seguimos viendo vidas truncadas por lo que pudo evitarse con una simple llamada a un técnico idóneo.

El gas, fuente cotidiana de comodidad, exige respeto. Cada válvula, cada instalación y cada revisión pendiente es una responsabilidad compartida entre propietarios, residentes, administradores, propiedades horizontales y autoridades. En los edificios y comercios modernos, donde el confort es prioridad, se suele olvidar que el riesgo más grande muchas veces no está en lo visible, sino en lo que se da por hecho. Una mala conexión, una válvula alterada o una tubería corroída son detalles que, con el tiempo, pueden transformarse en tragedias colectivas.

No se trata solo de revisar instalaciones, sino de cambiar la cultura. En materia de seguridad, Panamá necesita pasar de la reacción a la prevención, de la indiferencia a la responsabilidad. Es urgente contar con campañas de educación comunitaria que enseñen a identificar olores, fugas o anomalías antes de que sea tarde.

El gas es tan útil como impredecible si se subestima. La seguridad no depende únicamente del administrador o del técnico que realiza la instalación, sino de todos los residentes. Cuando una comunidad se compromete, los riesgos disminuyen. Cuando se ignoran los avisos, la historia vuelve a repetirse.

Más allá de las estadísticas, estas explosiones nos recuerdan que la prevención no es un trámite, sino un acto de respeto hacia la vida. Si algo nos enseñan los últimos quince años, es que la seguridad no se improvisa: se construye con responsabilidad, educación y conciencia colectiva.

Solo cuando entendamos eso, dejaremos de leer sobre explosiones que, en el fondo, nunca debieron ocurrir.

El autor es especialista en Administración de PH.