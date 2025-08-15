Facultad de Ciencias Agropecuarias: pilar del agro que debemos fortalecer

Exclusivo Suscriptores

La educación superior universitaria agropecuaria en Panamá tiene sus inicios en la década de 1960, más específicamente en 1965. Comenzó como Facultad de Agronomía y no fue sino hasta 1986, debido a una reestructuración académico-administrativa, que se transformó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA).

Los logros generados desde su inicio son innumerables: ha sido el bastión principal del conocimiento agropecuario en Panamá. Prueba de ello es que más del 90% de los ingenieros agrónomos que ejecutan tareas en el sector privado o estatal son egresados de la FCA. Con su aporte se ha generado una amplia gama de intervenciones positivas en manejo de cultivos, adecuación y fertilización de suelos, control de plagas y su manejo integrado, asesoría técnica y financiera en establecimientos de producción agropecuaria, investigación y docencia, planificación y gestión, aplicación de tecnologías agroalimentarias, análisis y evaluación de proyectos, manejo de cultivos tropicales, agronomía ambiental y avalúos agropecuarios basados en normas internacionales IVSC y en el Reglamento Nacional de Avalúos recientemente aprobado (indispensables en aplicaciones crediticias).

La FCA ha sido foco de innovación tecnológica, impulsando y lanzando al mercado nacional, desde la década de 1970, innumerables variedades de arroz —plato básico del panameño—, maíz, frijol, frutas y verduras tropicales. En genética animal ha trabajado en adaptaciones para ganado de carne y leche, sobre todo en la región central del país. Además, desarrolla tecnologías de uso de drones para monitoreo de cultivos, con sensores que permiten seguimiento del desarrollo vegetativo y sistematización del riego. Junto con la SENACYT ha impulsado el desarrollo y aplicación de tecnologías agrícolas, como Open Siembro (un controlador inteligente para cultivos). También explora herramientas como visión artificial y sistemas IoT (redes de dispositivos físicos conectados a internet que recopilan e intercambian datos) para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector agrícola.

Cuenta con sedes en Chiriquí y la Ciudad de Panamá (Campus Universitario), subsedes en Azuero, Veraguas y Coclé, y el Centro de Investigación de la FCA/UP en Tortí (Chepo, Panamá Este). Esto la convierte en una de las facultades más prolíferas de la Universidad de Panamá.

En docencia académica superior, los profesionales egresados de la FCA que han impartido clases superan los 115, de los cuales 98 tienen maestría y 17 doctorado; actualmente, siete cursan estudios de formación superior en países europeos y asiáticos, todos becados por la Universidad de Panamá.

Ocho han asumido el cargo de decanos, destacándose tres egresados en un mismo año (1978): Dr. Diógenes Cordero, MSc. Rodrigo Cambra y Eldis Barnes Molinar (actual decano).

Los grandes esfuerzos de la FCA han contribuido y siguen contribuyendo a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico local y a la mejora de la calidad de vida de las comunidades agrícolas, reduciendo la emigración hacia áreas urbanas.

Hace pocos meses, una delegación gubernamental visitó las universidades de Chapingo (México) y Zamorano (Honduras) para explorar lazos de colaboración en el sector agropecuario. No lo vemos mal; sin embargo, consideramos que debieron incluir a la FCA, ya que solo quien conoce bien su tierra puede cuidarla, y nadie mejor que quien la trabaja para obtener lo mejor de ella.

Hacemos un respetuoso y firme llamado al presidente José Raúl Mulino, quien ha sabido enderezar con firmeza, coraje y dirección estratégica algunas falencias del país, para que reconozca la fortaleza de este bastión del sector productivo y lo dote de recursos apropiados y oportunos. Así no habrá necesidad de importar especialistas foráneos que no conocen el agro nacional mejor que quienes están aquí enraizados.

El autor es ingeniero agrónomo zootecnista.