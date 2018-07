La farándula y la política panameña

En Panamá vivimos actualmente en un año preelectoral donde estamos conociendo las posibles figuras que incursionarán en las venideras contiendas electorales. Existe cierta suspicacia por el futuro político e institucional del país, no obstante, en el ambiente político vemos ciertos actores que desempeñarán un papel crucial, entre ellos, personajes de la farándula panameña, deportistas, humoristas, hasta cónyuges de personajes del medio, entre otros.

La farándula panameña despertó con el riguroso deseo de coquetear con la política criolla. No es la primera vez que pasa en nuestro país. Vivimos en una democracia en la que cualquier ciudadano que tenga pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede aspirar a ocupar un cargo público. Y es certero que pueden tener vida política, cosa que no se les impide. La pregunta radica en que, ¿ estas personas tienen la capacidad de crear leyes, decretos y pueden ser buenas administradoras de la cosa pública? O, ¿tienen conocimiento vasto de la institución a la cual aspiran llegar? Vivimos en un ciclo donde la indignación social es latente por los altos escándalos de corrupción en los últimos años, donde persisten grandes y fehacientes cuestionamientos por el manejo de la cosa pública, por consiguiente, el deber ciudadano se ha enfrentado al continuismo identificado como vil clientelista y nepotista. Contamos con una sociedad asqueada de la politiquería.

Los personajes de la farándula siempre han estado en las tácticas de las cúpulas partidistas para aumentar el número de sus seguidores y así lograr la sempiterna presencia en el ambiente político. No esperamos experimentos sociopolíticos; la política no debe ser un camino con el que se va a adquirir mera experiencia en un puesto público. Nos urge, necesitamos líderes que tengan las capacidades suficientes para ser funcionarios aptos para el cargo. Hay que tener gente que entienda la realidad del país y definir un plan estratégico para poner en orden la casa. Un líder político de verdad no nace del mero capricho de despertar y ser candidato; buscamos perfiles que se ajusten a la responsabilidad institucional. La poca valoración a las autoridades nacionales, la falta de visión de país, han permitido que parias ocupen nuestras instituciones. Se auguran unas contiendas electorales críticas. Al país le constriñe estar alerta en estas próximas elecciones. Nos urge cambiar el sistema y la manera de hacer política en Panamá.

El autor es estudiante de derecho