A favor del bitcóin

Aquí converso sobre algunos de los puntos que se argumentan en contra del bitcóin, trayendo luz a ellos, así aclarando la realidad.

Frecuentemente se escucha que el bitcóin no está respaldado por nada y no tiene valor intrínseco.

Estos dicen que el dólar está respaldado por la fe en el Gobierno y Tesoro de Estados Unidos, pero que al bitcóin no lo respalda nada ni nadie.

Debemos pensar en el bitcóin no como una moneda fiat como el dólar, sino como el oro.

Cuando se habla de oro, muchos se refieren al valor intrínseco del mismo, pero el valor intrínseco no explica el valor del oro, sino solamente entre 10% y 15% de su valor cotizado en los mercados.

En realidad, el oro tiene el valor que tiene, porque la sociedad se ha puesto de acuerdo de que tiene valor, y todos aceptaríamos oro como algo de valor al momento de recibir un pago.

El bitcóin, además de ser progresivamente más aceptado alrededor del mundo, y de tener miles de usuarios nuevos cada día, es respaldado por la red de computadoras que minan el bitcóin; una de las redes de computadoras más grandes del mundo, y más importantemente, es respaldado por la criptografía, y por ende es inmutable e “intrampeable”.

Las monedas fiat son regularmente puestas en un pedestal en parte porque se piensa en el dólar americano, pero la realidad es que el tiempo promedio que duran las monedas fiat son 27 años. Ejemplos de esto – el bolívar venezolano y el dólar de Zimbabwe, cuyos valores se han visto devaluados a prácticamente cero.

Otro punto comúnmente tocado es que el bitcóin es una burbuja, y la comparan a la burbuja de los tulipanes de 1636.

Comparar el bitcóin con tulipanes es injusto, porque los tulipanes no crearon una revolución económica y financiera a nivel global.

Es correcto que el bitcóin ha atravesado múltiples épocas que cada una aparenta ser una burbuja. En este momento estamos atravesando la “veinteava” burbuja del bitcóin. Primero 30 dólares, luego 100, luego 500, luego 1,000, 5 mil, 10 mil, etc.

En esta misma línea, el oro ha sido una burbuja por miles de años.

Sin embargo, no es correcto aplicar el marco de referencia de “burbuja” al bitcóin. Toma el ejemplo de una compañía y el precio de su acción. Si un año la compañía produce mil unidades de cierto producto y el próximo año produce mil del mismo producto, pero el precio de su acción se duplica; se refieren a la acción como sobrevaluada porque la productividad económica no varió, el flujo de caja no varió; todo permaneció igual. Pero el bitcóin no es una compañía, es una red. Y el valor de redes se mide con la Ley de Metcalfe, que dice que el valor de la red incrementa como el cuadrado del número de usuarios.

En otras palabras, si el número de usuarios de la red se duplica, la red vale cuatro veces más. Por ejemplo, si yo soy la única persona en el mundo que tiene un teléfono, no tiene valor. Pero si ahora tú compras un teléfono también, el valor de mi teléfono subió porque ahora yo te puedo llamar.

Por esta razón, cuando intentan aplicar la analogía de “burbuja” al bitcóin, no aplica, porque el bitcóin en realidad es una red de dinero.

Cuando comparamos el valor total del bitcóin ($229 mil millones) con el valor total del oro (7.8 millones de millones), el bitcóin todavía se debe considerar infravalorado, ya que el bitcóin iguala o sobrepasa las propiedades prácticas del oro.

Propiedad #1: el oro es escaso, y el número de bitcoines que pueden existir está fijado y es minado de una manera controlada y regular.

Propiedad #2: el oro es divisible, y un bitcóin es divisible en 100 millones de pedazos. Dividir oro en 100 millones de pedazos es muchos más difícil.

Propiedad #3: el oro es portátil, pero el bitcóin es mucho más portátil, ya que no es algo físico.

Cuando pensamos en las tendencias de los mileniales y las generaciones que les siguen, hace sentido que el bitcóin sobrepase al oro en valor en los próximos años.

Estos viven en una era totalmente digital, donde siempre están conectados. No les importa el brillo de las joyas que se ponen, solo el próximo celular que se van a comprar.

El autor es ingeniero y director comercial de FCI Logistics.