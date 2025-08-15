Fe de errata: 12 de agosto de 2025

Verifica una afirmación específica o grupo de afirmaciones dadas como hechos reales, y emite un veredicto sobre su veracidad o falsedad.

Corroboración de hechos. CORROBORACIÓN DE HECHOS Verifica una afirmación específica o grupo de afirmaciones dadas como hechos reales, y emite un veredicto sobre su veracidad o falsedad.

En el segmento Al Grano, divulgado el 12 de agoto de 2025, equivocadamente se informó que los exmagistrados Hernán De León y Luis Ramón Fábrega firmaron el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024 del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Lo información correcta es que los ocho firmantes del Acuerdo 407 de 2024 son los magistrados María Eugenia López Arias, Carlos Alberto Vásquez, Olmedo Arrocha, Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng, Maribel Cornejo y Ariadne García.