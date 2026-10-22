En la edición impresa del jueves 22 de octubre, en la sección de Economía y Negocios, en la página 9 se identificó al exadministrador del Canal de Panamá como José Luis Quijano, cuando su nombre es Jorge Luis Quijano.
Fe de errores: 22 de octubre de 2026
22 oct 2026 - 09:18 A MSeguir a La Prensa enSíguenos en
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