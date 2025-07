Festival de Escritores y antología bilingüe de poetas panameñas

Exclusivo Suscriptores

Los días 18 y 19 de julio de 2025, en el lobby del Hotel Panamá, en la capital, tendrá lugar una nueva cita del Festival de Escritores del grupo Alianza Literaria de Panamá, dirigida a autores que deseen exponer a la venta su obra en un entorno a la vez turístico, elegante y céntrico.

Como parte de las diversas actividades de conferencias sobre libros, debates e interacciones entre autores y público, el viernes 18 de julio, a partir de las 3:30 p. m., se llevará a cabo la presentación del libro Mujeres poetas de Panamá (1980-2025), una antología bilingüe (español-inglés) que forma parte de una serie de recopilaciones de mujeres poetas de la región centroamericana.

La obra fue editada por la académica María Roof, profesora asociada emérita de la Universidad Howard, en Estados Unidos, donde enseñó literatura y cultura latinoamericanas, traducción y estudios sobre mujeres. Su amplia experiencia como docente, investigadora, editora y antologista de obras en versión bilingüe le ha valido, entre otros reconocimientos, premios como el International Latino Book Award, en 2014 y 2015, y el premio Whitaker al mejor libro de la organización académica Middle Atlantic Council of Latin American Studies (MACLAS), en 2015.

El nexo entre la académica Roof y las poetas panameñas participantes se estableció a través de la autora y también poeta panameña incluida, Sonia Ehlers, el alma del grupo Alianza Literaria de Panamá. Ambas coincidieron en varias actividades literarias hace más de una década, y de esa conexión surgió recientemente la colaboración para esta antología.

Se enviaron invitaciones a diversas autoras de nuestro istmo, y la selección final estuvo a cargo de editoras nacionales y un consejo editorial. El resultado es un abanico multicolor: incluye nombres ampliamente reconocidos con obras publicadas y premiadas —como Bertalicia Peralta, Giovanna Benedetti o Consuelo Tomás—; cantautoras como las hermanas Vlieg; así como autoras sin obras publicadas de manera tradicional o de ninguna manera, jóvenes y mayores, capitalinas o de otras provincias o comarcas, multirraciales.

La antología es un hito editorial que enriquece de manera especial la bibliografía literaria de nuestro país, al ser una obra bilingüe. Como recalca la académica Roof: “El formato bilingüe es especialmente útil para su uso en clases de literatura, escritura creativa, inglés, español y traducción, así como en cursos y seminarios de educación bilingüe, talleres de poesía y recitales públicos. El conocimiento y el placer que nacen en el encuentro con la palabra poética crecen cuando se manejan textos en dos lenguas [...] Esta antología tiende un puente poético entre los susurros de cientos de miles de sílabas tejidas en la maravillosa lengua hispanoamericana, con su dejo continental, transoceánico, insular, y los dos mil millones de lectores del [idioma] inglés en el mundo. Indestructible, el puente sobrevive a las aguas y acerca, a la vez que aleja, el espejismo de la posesión”.

Es otro ejemplo de que nuestra literatura ha ido alcanzando niveles de prestigio y calidad académica indiscutibles dentro de ese universo literario mundial en el que hoy en día se valora de forma mucho más explícita la diversidad literaria internacional. El próximo año, 2026, Panamá será por segunda vez la sede del festival Centroamérica Cuenta, un indicio inequívoco de que la literatura se siente a gusto en nuestro país.

Pero, como tantas obras literarias, esta antología representa el titánico esfuerzo de trabajo voluntario, no remunerado, pero no por ello menos apasionado. No solo por parte de la académica Roof y la autora Ehlers, sino también de todo el equipo que trabajó en las traducciones y la coordinación de la edición de las poesías, incluidas las editoriales Casasola Editores y Modus Ludicus. En otras palabras de la profesora Roof: “Es importante dejar claro que en el proyecto [de Panamá] en ninguna fase intervienen entes gubernamentales, ni federales, ni estatales, ni de ninguna otra fuente oficial. No hay subvención de ninguna organización pública o privada. [Lo ideal sería que...] alguna editorial universitaria se interesara en la serie de antologías de poetas centroamericanas y asumiera su publicación”.

