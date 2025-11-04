Fin del debate: Panamá nació en 1821

Exclusivo Suscriptores

En el colegio aprendí que Panamá tuvo dos independencias: de España, el 28 de noviembre de 1821, y de Colombia, el 3 de noviembre de 1903. Ya en mi edad adulta —hace quizá una veintena de años— algún revisionista con buenas intenciones (no recuerdo quién) propuso diferenciar ambas fechas: mantener la designación de independencia para la primera y otorgar el distintivo de separación a la segunda.

Sin que hubiese espacio en la sociedad para una discusión profunda y madura sobre el tema, se modificaron los calendarios, y el pueblo —acostumbrado a aprender por repetición— empezó a defender, a capa y espada, los cambios señalados, sin tomar en cuenta que la palabra utilizada en ambas actas históricas (cuyos facsímiles abundan en toda escuela istmeña) es la misma: independencia.

El propósito de esta nota no es propiciar otro cambio banal en nuestras efemérides, sino fomentar entre nosotros más amor por quienes somos como nación.

Es mi más ferviente anhelo que, como panameños, nos convirtamos en un país verdaderamente maduro y pensante, y que empecemos a dejar a un lado las superficialidades que caracterizan nuestra idiosincrasia popular para abrazar una autoestima nacional basada en el pensamiento crítico.

En este contexto, os invito a evitar los insensatos comentarios en redes: aquellos en los que, hasta con cierto grado de enojo, corregimos a algún extranjero con lo de “separación e independencia” sin brindar mayores explicaciones, como si ellos tuviesen la culpa de que nosotros no hayamos podido articular un discurso nacional coherente y sonoro ante las naciones. Uno capaz de desarticular, de una vez por todas, la simplista y potente narrativa estadounidense (“el país nació por y para el Canal en 1903”), que lamentablemente aún muchos de nuestros hermanos latinoamericanos creen hasta la fecha.

¿Que la razón por la cual la narrativa gringa es más fuerte es que ellos son “grandes” y nosotros una nación “…tan chica”? ¿Acaso no entendemos que la expresión del poema de Ricardo Miró es meramente metafórica? ¿No vemos que nuestro territorio es igual de grande que el de Irlanda y mayor que el de Países Bajos, Estados que no necesariamente se venden como “chiquitos”?

Esta es la realidad y los hechos: la nación panameña es el resultado del complejo encuentro de indígenas, africanos y europeos entre los siglos XVI y XIX, y de la incorporación de muchas otras culturas desde entonces hasta hoy. Desde la creación de la pollera hasta nuestro gusto por el sancocho y el bon, la cultura panameña es única sobre la faz de la tierra (no podemos mirar raro a un iraní porque no paró en Quesos Chela rumbo al interior).

Ese complejo pueblo mestizo fue el que habló por primera vez como nación “panamense” (gentilicio antiguo) en 1821, al ejercer su voluntad soberana. ¿Y qué pasó el 3 de noviembre de 1903? La nación se convirtió en república independiente. Fin de la discusión.

El autor es internacionalista, traductor y empresario.