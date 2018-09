¿Quién las financia?

En el año 1992 se niega la posibilidad de rescatar el Fondo Complementario de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que sumado a la Ley 8 de 1997 elimina el Fondo Complementario y las jubilaciones especiales a excepción de los miembros de la Policía y los bomberos permanentes, y se crea el Siacap, para que los empleados públicos mejoren sus fondos de jubilación. Para esto los funcionarios deben aportar el 2% del total de su salario, con excepción de los miembros de la Policía Nacional y los bomberos.

Para el final del año 2016 se oficializó el aumento a los miembros de la Policía bajo el decreto 582 del 23 de diciembre con el cual un comisionado pasa de un salario de $3,500 a $4,300 mensuales, suma que será la considerada al momento de su jubilación sin importar que el policía al pasar a la vida civil no pierde su privilegio, tiene derecho a jubilarse con su último salario y no es responsabilidad de la CSS. Las jubilaciones especiales de los altos mandos de la Policía Nacional, cuando estos lleguen a la edad de jubilación, el tope a pagar por parte de la Caja de Seguro Social es de $2,500, por lo que el restante se paga de los fondos del gobierno central y lo asume la entidad donde concluyó sus labores hasta completar su jubilación al 100%.

En el año 2017 el Órgano Ejecutivo sancionó el proyecto de ley 145 que modifica la ley orgánica 51 de 2005 de la CSS y se aprobó el retiro anticipado de los trabajadores en las bananeras que cuenten al menos con 18 años de labores en estas actividades y 246 cuotas cotizadas en el régimen de seguridad social. Dicho retiro para los hombres será a los 58 años de edad y para las mujeres a los 54 años, y el mismo se retira con el cálculo del 80% del salario en los últimos meses de cotizaciones.

El sector privado ha recomendado hacer revisión de estas jubilaciones especiales y para ello se necesita la presentación del estudio actuarial del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.

La CSS, al igual que cualquier empresa, debe presentar al día sus estados financiares. No se pude seguir tomando decisiones sin contar con la debida planificación, de dónde van a salir los fondos y si es sostenible o no porque a la larga el perjudicado será el pueblo que paga dos veces por estas jubilaciones, tanto como cuotas al igual que impuestos. Si no tomamos conciencia y corregimos el rumbo es muy probable que ni siquiera podamos cobrar una jubilación.

Es hora de que como ciudadanos reaccionemos a tantos abusos e injusticias. La población seguirá sometida siempre a la pobreza y a la carencia en los servicios de educación y salud, entre otros.

No deben existir fueros ni privilegios para nadie, ya que nuestra Constitución lo estipula en su artículo 19: “no habrá fueros ni privilegios, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, ideas políticas”.

Considero que hay que ser justos, nosotros como panameños, distribuir las riquezas de la mejorar manera. Si queremos tener mejores jubilaciones debemos prever y armar nuestro propio plan de ahorro o fondo de jubilación durante toda la trayectoria laboral. Es lamentable que el panameño no cultive la cultura o buen hábito del ahorro que es lo que nos puede sacar adelante.

La autora es licenciada en contabilidad