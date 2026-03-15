Formar para un oficio digno: más allá de la improvisación en la educación informal en Panamá

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Cuando la formación profesional asume un impacto social real, la calidad, la ética y la preparación dejan de ser opcionales y pasan a convertirse en un compromiso institucional.

En Panamá, la educación informal se ha convertido en un camino real hacia el trabajo digno para miles de personas que buscan sostener sus hogares mediante el aprendizaje. Sin embargo, el crecimiento acelerado de cursos técnicos, seminarios y programas con ejes transversales también ha expuesto vacíos en la manera en que se diseñan y ejecutan estas iniciativas. Formar no puede responder únicamente a la urgencia del momento; exige estructura pedagógica, coherencia metodológica y una visión clara sobre el impacto social de cada proceso formativo.

Hablar de educación informal implica reconocer que no se trata de espacios improvisados. Esta forma parte del aprendizaje permanente y requiere diseños curriculares coherentes, metodologías claras y evaluación por competencias. La equidad adquiere sentido cuando los programas responden a realidades diversas y permiten desarrollar tanto habilidades técnicas como capacidades humanas necesarias para el desempeño laboral.

Dentro de estos procesos participan personas con discapacidad, cuya presencia forma parte natural de las capacitaciones. Garantizar accesibilidad, seguridad y condiciones adecuadas en todos los centros de formación del país no es un gesto simbólico, sino una tarea permanente del sistema educativo. La inclusión exige entornos seguros, acompañamiento pedagógico y condiciones dignas, especialmente en horarios nocturnos donde la protección de los participantes se vuelve prioritaria.

El diseño de cualquier programa formativo debe sustentarse sobre una malla curricular completa, con objetivos definidos, secuencia pedagógica progresiva y metodología bien estructurada. Diseñar iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables o vinculadas a procesos de salud exige un nivel aún mayor de preparación. La articulación con profesionales del área médica, de enfermería, nutrición y atención integral, junto con la formación en primeros auxilios, manejo de conflictos y habilidades blandas como la empatía y la comunicación efectiva, constituye una base indispensable para garantizar un desempeño ético. Incluso acciones que parecen simples —como acompañar o sentar correctamente a una persona— reflejan el verdadero nivel de profesionalismo que debe sostener la formación.

Los talleres de práctica constituyen un pilar esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de simuladores y entornos formativos especializados exige planificación pedagógica, mantenimiento constante y criterios claros sobre su pertinencia dentro de cada programa. Más allá de la inversión realizada, estos recursos deben integrarse de manera efectiva a la metodología formativa, procurando siempre que su incorporación responda a necesidades reales y a una planificación académica bien definida. Una gestión cuidadosa y transparente de los equipos fortalece la credibilidad institucional y asegura que la tecnología educativa cumpla verdaderamente su propósito formativo.

Todos los programas deben diseñarse con rigor técnico y visión a largo plazo. Pretender consolidarlos en plazos apresurados equivale a intentar que algo aún cuadrado gire como si ya fuese una rueda: la forma puede parecer correcta, pero el movimiento nunca será real. Diseñar, estructurar y validar procesos formativos requiere tiempo, preparación especializada y coherencia institucional.

Ante programas que están próximos a iniciar surge una pregunta inevitable: ¿en qué momento se logró una integración metodológica completa y una capacitación integral del personal formador que garantice calidad? La educación informal no puede construirse desde decisiones apresuradas ni desde visiones que subestimen la complejidad pedagógica que implica formar para el trabajo.

No es una mirada desde la ventana la que guía estas palabras, sino la experiencia vivida desde la puerta de la formación profesional, allí donde las decisiones pedagógicas dejan huella real en las personas.

En Panamá, la formación profesional no se desarrolla aislada del Estado. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mantiene una participación activa dentro de la estructura que dirige estos procesos, y la presidencia del Consejo Directivo del sistema recae en la titular de esa cartera, reflejando el peso institucional que acompaña cada decisión formativa. Esta articulación vincula políticas públicas, mercado laboral y capacitación técnica desde una visión de país que exige planificación y seguimiento constante.

Para que la formación avance con coherencia, todo el engranaje institucional debe comprender el sistema, sus procesos y los objetivos reales que se buscan alcanzar dentro de cada programa. No basta con ejecutar acciones aisladas; es necesario que quienes participan en la planificación, coordinación y desarrollo compartan una visión clara sobre el rumbo formativo. Sin embargo, en determinados momentos se percibe un vacío que evidencia que algunas etapas aún no han sido completamente consolidadas, lo que dificulta la articulación plena entre la intención educativa y la práctica cotidiana.

Panamá tampoco parte de cero en el ámbito internacional. La experiencia acumulada en modelos de educación dual y el acompañamiento técnico de organismos especializados —incluyendo procesos vinculados a la cooperación alemana y al trabajo desarrollado por la OIT/Cinterfor— han demostrado que la formación de formadores, la construcción curricular y la evaluación por competencias requieren planificación rigurosa y tiempos reales de consolidación.

Contar con apoyo internacional no significa trasladar modelos de manera automática. Muchas de estas asistencias forman parte de proyectos financiados y planificados, no de ayudas gratuitas, lo que implica mayor claridad en su implementación. Cada país posee una historia, una cultura y necesidades sociales particulares que no pueden reducirse a esquemas replicados sin adaptación. La educación dual y otras referencias internacionales aportan aprendizajes valiosos, pero no pueden aplicarse bajo una lógica de copiar y pegar; los procesos deben contextualizarse para responder a las competencias reales que demanda la población panameña.

Cuando se trabaja con pacientes y personas en condición de vulnerabilidad, la exigencia ética se multiplica. Estos procesos demandan sensibilidad humana, preparación interdisciplinaria y dominio pedagógico, porque cada decisión educativa impacta directamente en la dignidad y el bienestar de quienes participan. Formar no es únicamente transmitir conocimientos técnicos, sino preparar profesionales capaces de actuar con respeto, criterio humano y conciencia social.

Panamá necesita avanzar hacia una formación profesional construida sobre conocimiento, ética y coherencia. Las preparaciones técnicas rigurosas y los procesos asumidos con seriedad constituyen la base que sostiene la credibilidad del sistema educativo y la confianza de quienes buscan transformar su vida a través del aprendizaje. Solo desde esa conciencia es posible hablar de desarrollo humano y oportunidades reales.

Al final del proceso formativo, cada actor dentro del sistema está llamado a asumir su papel frente a los aciertos y también frente a las fallas que puedan surgir. La formación profesional se construye como un engranaje colectivo donde las decisiones, los tiempos y las acciones dejan huella; por ello, comprender los roles que corresponden a cada nivel no busca señalar, sino fortalecer la transparencia y el aprendizaje institucional que permite avanzar con mayor coherencia.

La formación profesional no se improvisa ni se acelera por calendario. Cuando se ignoran los tiempos pedagógicos y la preparación técnica, lo que inicia no es un programa sólido, sino una incertidumbre formativa que termina afectando a quienes más confían en el proceso. Educar no es improvisar: un país que forma sin estructura no prepara ciudadanos, posterga oportunidades y retrasa el futuro de quienes ven en la capacitación un camino hacia la dignidad.

La autora es educadora.