Francia y Panamá: conservar la memoria compartida para construir el futuro

Desde hace un siglo y medio, Francia y Panamá mantienen una relación única, forjada en torno a una historia común profundamente marcada por la aventura del Canal interoceánico con Ferdinand de Lesseps. Como expliqué en una columna anterior, el apodo de París, “Paname”, proviene de esta historia común. Una historia de audacia, innovación y sacrificio que hoy seguimos redescubriendo a través de la preservación de nuestro patrimonio compartido. Esta memoria franco-panameña, a la vez secular y singular, constituye hoy un pilar de nuestra cooperación.

La Embajada de Francia brinda apoyo a la renovación del ala consagrada a la construcción del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, instalado en los antiguos despachos de Ferdinand de Lesseps. La investigación de Samuel Poyard, historiador francés, en diálogo con colegas panameños y antillanos, ofrece detalles fascinantes. En pocos días, el público podrá descubrir un relato renovado que rescata la magnitud de aquella empresa pionera.

El historiador Marc de Banville habló de un “espléndido fracaso”. ¿Por qué espléndido? Porque fue, en realidad, un ensayo visionario para su época: un laboratorio de innovaciones técnicas y una obra espectacular que permitió concebir el Canal en Panamá tal como existe hoy. Francia dejó las bases de una obra que transformó el comercio mundial y que sigue definiendo al istmo.

Nuestra cooperación va más allá del Museo. Se abren nuevas perspectivas para preservar y poner en valor el patrimonio francés en Panamá, como el Cementerio Francés de Paraíso, donde reposan, en su gran mayoría, trabajadores de Guadalupe y Martinica. Gracias al trabajo del Ministerio del Gobierno y de la Junta Comunal, la primera parte del cementerio fue renovada, y continuamos con la instalación de un nuevo panel explicativo, la restauración de su quiosco y la identificación más precisa de quienes descansan allí. La inauguración de esta primera fase de restauración, celebrada el 19 de septiembre, abre un camino de compromiso duradero.

Seguiremos con otros proyectos de identificación del patrimonio de origen francés y de renovación de los monumentos más emblemáticos, como los faros construidos por la empresa Eiffel. Nuestro patrimonio común no es solo material. También es inmaterial y vive en la lengua y en la identidad panameña. La expresión buco, utilizada en Panamá para decir “mucho” y derivada del francés beaucoup, nos recuerda que la historia del Canal explica también al Panamá contemporáneo: diverso, abierto y resiliente. El Canal de Panamá, el que conocemos hoy, es panameño. Fueron los panameños quienes invirtieron en su ampliación y modernización, y sé que los planes de desarrollo continuarán. Francia, orgullosa de haber contribuido a su historia, celebra que el Canal sea hoy un símbolo de soberanía, neutralidad y paz para el mundo entero.

Estas iniciativas muestran la vitalidad de la amistad franco-panameña. Porque preservar la memoria no es una mirada fija al pasado: es un recurso vivo para estrechar nuestros lazos, profundizar la cooperación y construir juntos nuevas perspectivas.

Abrir en Panamá circuitos culturales e históricos incentivará la llegada de turistas franceses y el interés por este hermoso país.

La autor es embajadora de Francia en Panamá.