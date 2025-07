Frases en busca de celebridades, entre el humor y sabiduría

Exclusivo Suscriptores

Una bocanada de aire freso, un oasis en estos tiempos tormentosos, un lugar en el camino, una sonrisa y luego una carcajada que ilumina el rostro, así se sintetiza el deleite luego de culminar la lectura del libro: Frases en busca de celebridades de Carlos Bolívar Pedreschi.

Es una obra para leerla y releerla, meditarla, ya que cada aforismo – máxima - sentencia está lleno de sabiduría, de razonamiento profundo, pues cada uno de ellos conlleva un mensaje, una enseñanza, un aprendizaje.

Escrito de forma amena, con un lenguaje claro y cuidadoso don Carlos Bolívar Pedreschi discurre sobre diversos temas, salpicados de humor, ironía y sabiduría.

Don Bolívar es un enjundioso jurista, con una pluma sagaz, con una visión clara del entorno político-social-cultural, escribe-publica lo que considera justo y legal.

Su inspiración, motivada por la rima LIII: Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Bécquer, escritor del periodo romántico español, con visión intimista, tal como lo señala en el prólogo: “Hace años aprendí que, si no copiaba inmediatamente en algún lugar las ideas novedosas que inesperadamente visitaban mi mente, esas ideas especiales, como las oscuras golondrinas del célebre poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, no volverán al balcón de mi memoria. Vendrán mejores o peores, pero las que no dejamos escritas en algún lugar, esas no volverán” (Pedreschi, 2024). Sabios consejos, exhortaciones, porque esas ideas o pensamientos si no se plasman no volverán y se perderán, es una lección de vida.

El tiempo con su paso inexorable; la palabra del hombre y su valía; el papel de la educación; la honestidad, la lealtad; sobre las dictaduras; las constituciones; sobre el rencor, la envidia, sobre los malos consejeros; sobre su Decálogo del abogado: siempre justo y responsable; presenta a la nueva niñera, el celular; sobre el don de la puntualidad; la ecología; la esperanza.

No se puede plasmar – en este- toda la riqueza y enseñanza de este libro. Reitero, hay que leerlo, disfrutarlo, deleitarse, sonreír y meditarlo:

“No son tus zapatos, eres tú quien camina” y, yo agrego, no le eches la culpa a tus zapatos, sino a ti, por el cómo caminas.

Su sarcasmo e ironía: “si la frase no te gustó, /tiene derecho a darla por no leída”; “la risa es medicinal: /que te visite siempre” ( (Pedreschi, 2024, pág. 90).

El poder corrompe lo mismo que el dinero: “El poder, como el dinero, hay que saberlo utilizar” (Pedreschi, 2024, pág. 69).

“Más despacio, necesito llegar” (Pedreschi, 2024, pág. 48).

A lo largo de sus frases en busca de celebridades, don Carlos Bolívar invita a los lectores a reflexionar, cavilar, rumiar sobre cada una de sus sentencias, cargadas de sabiduría y experiencia.

Así, amable lector, los invito a leer despacio y con humor las cavilaciones que contiene este exquisito libro: Frases en busca de celebridades, porque -al finalizar- usted se convierte en una de estas mentes célebres y brillantes a las que alude el autor.