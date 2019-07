Cómo frenar el cambio climático

Me encontraba en Italia estudiando, cuando en 1972 se reunió el Club de Roma, seguimos este acontecimiento, donde los científicos del mundo determinaron que hay límites para el crecimiento y ello solo se concentró en los alimentos y materiales, hoy sabemos que la contaminación en general y sobre todo los combustibles fósiles y emisiones de CO2, violentan la atmósfera del planeta de manera irreversible.

El crecimiento económico irracional actual es un invento del sistema imperante, de la sociedad industrial, pero no podemos crecer de manera ilimitada en un planeta con recursos limitados, según los científicos y ni siquiera el desarrollo sustentable, los convenios internacionales, el cacarear del crecimiento económico verde, pueden frenar el cambio climático, porque el sistema sigue siendo el mismo, son solo paliativos, como se está demostrando diariamente.

Es necesario un salto de calidad histórico hacia una sociedad que practique un desarrollo científico, que responda a la vida digna, con una economía sin crecimiento irracional, menos producción absurda y por ende menos consumo, más tiempo para las cosas que realmente importan y hacen feliz, más vida para el planeta y sus seres vivientes, ello es posible.

Los economistas todo lo orientan a crecer, según lo estableció Adam Smith hace más de 250 años, pero un crecimiento con esta proyección es catastrófico para el planeta y por ende la vida, como afortunadamente sustentan jóvenes economistas ecológicos. Los humanos y sus sociedades han vivido y desarrollado sin producción y consumo masivos, como lo fue Grecia, con una civilización brillante, el actual crecimiento económico no es natural ni humano, es una obsesión creada por el sistema irracional y contra la vida. Así día que pasa, es día de muerte.

No podemos mantener el actual crecimiento, ni siquiera con las energías renovables, porque para generar energía hay que gastar energía, según una ley de la física, un crecimiento de 3% cada año, duplica el mismo cada 22 años y ello al infinito no es sostenible, por ello, según los científicos ambientales, debemos prohibir los combustibles fósiles, limitar la extracción de materiales, reducir las horas de trabajo, dotar los servicios para toda la sociedad, reducir al mínimo las armas, los ejércitos y los sectores de la construcción, la aviación y otros, por políticas de educación, salud y otras actividades sociales para la vida digna.

El crecimiento se debe enfocar en el bienestar social y no en el crecimiento del PIB, el problema no es que no tengamos riqueza ni dinero, sino que en el actual consumismo de crecimiento irracional, que determina la conducta en los individuos, el dinero no va donde debería ir y lo que impera es una total falta de equidad, pobreza, destrucción del planeta y sus seres vivientes. Para lograr lo anterior y por ende frenar el cambio climático, debemos superar el actual sistema político contaminado, por uno que responda a la vida digna, otorgándole a la ciencia dirigida a este propósito la mayor fuerza política, un sistema biocrático.

El autor es presidente de la Asociación de Derecho Ambiental.