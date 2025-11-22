Fusiones y adquisiciones: cómo la comunicación crea valor en los momentos de cambio

Exclusivo Suscriptores

Las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) son procesos complejos que combinan estrategia, finanzas, gestión del talento y transformación organizacional. Aunque suelen explicarse por razones económicas u oportunidades de mercado, los resultados finales dependen en gran medida de un componente que a veces se subestima: la comunicación.

Numerosos estudios coinciden en que entre el 60% y el 70% de las fusiones fallan en alcanzar los objetivos esperados, y una de las causas principales es la deficiente gestión del cambio, las diferencias culturales y la falta de un proceso comunicacional claro, humano y coherente.

A nivel global, el mercado de M&A muestra señales de recuperación. Aunque el volumen de transacciones sigue siendo moderado, el valor total ha aumentado, impulsado por operaciones estratégicas de gran escala. Bancos como Goldman Sachs anticipan que 2026 podría ser un año récord, con mayor apetito por adquisiciones y fuertes movimientos del capital privado.

En América Latina, 2025 ha sido un año mixto: hubo una caída en el número de operaciones durante el primer cuatrimestre, pero el valor de las transacciones se incrementó gracias a acuerdos de mayor tamaño en sectores como energía, consumo, tecnología y medios. En este contexto, se espera que en 2026 la región se beneficie de la recuperación global y que las fusiones e integraciones sigan siendo herramientas clave para ganar escala, diversificación y competitividad.

En cualquier integración empresarial, el primer desafío no es unir procesos o sistemas: es unir personas. Y para lograrlo, es indispensable contar con una estrategia de comunicación que permita explicar el porqué del acuerdo, transmitir confianza, proteger el valor intangible construido por ambas organizaciones y acompañar la transición hacia una nueva identidad corporativa más fuerte.

En un proceso de M&A, la comunicación tiene tres funciones esenciales: dar claridad, alinear expectativas y gestionar emociones para mantener la cohesión, asegurar la continuidad del negocio y reforzar la confianza en el futuro de la organización unificada.

El éxito real ocurre cuando se logra integrar culturas corporativas. Las culturas son sistemas invisibles pero poderosos que guían la forma en que las personas colaboran, toman decisiones y se relacionan con los clientes.

En este sentido, la comunicación no es solo un flujo de mensajes: es un mecanismo que facilita el encuentro de identidades y la creación de una nueva narrativa compartida. Cuando las personas se sienten protagonistas del proceso, el cambio deja de percibirse como una amenaza y se convierte en una plataforma de crecimiento y nuevas oportunidades.

Los clientes, aliados estratégicos, proveedores y reguladores también necesitan claridad y certidumbre. Una fusión bien comunicada refuerza la confianza en la continuidad del servicio, transmite solidez y demuestra que la integración es una decisión estratégica orientada a mejorar la capacidad de respuesta y la oferta de valor.

Cuando se comunica de forma proactiva, transparente y consistente, se protege uno de los activos más valiosos de cualquier empresa: la confianza.

El autor es fundador de Semiotik. Experto en reputación corporativa, comunicación estratégica y manejo de crisis.