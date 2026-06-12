Fútbol, ciencia y el relevo generacional

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El Mundial de fútbol de 2026 constituye la segunda oportunidad para Panamá de participar en este evento. Ese camino se inició en 1988, con la creación de la Asociación Nacional Pro Fútbol (ANAPROF), que en 2009 evolucionó a la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Así, hoy contamos con un sistema de ligas y categorías que permite construir el relevo generacional de nuestra selección nacional.

Por su parte, la construcción de nuestro ecosistema nacional de investigación se inició en enero de 1985 con la fundación de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), que permitió a la comunidad científica promover la necesidad de políticas públicas para la ciencia. Así, en 1992 se creó la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) mediante el Decreto Ejecutivo No. 108 de ese año. En 1997 fue transformada en un organismo descentralizado y, en 2005, se constituyó como una institución autónoma.

Desde 1998, la Senacyt ha desarrollado planes estratégicos quinquenales, hoy conocidos como el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt), que marcan la ruta a seguir en ciencia, tecnología e innovación. Estos planes han guiado los diferentes programas que lleva a cabo la entidad, entre ellos el programa de becas a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en carreras científicas. Esto ha permitido que el ecosistema nacional se establezca, se consolide y crezca con el tiempo.

Este impulso es necesario, pues la construcción del relevo generacional en el sistema científico lleva un promedio de 12 años de formación académica: de cuatro a cinco años de licenciatura, dos años de maestría y cinco años de doctorado. A eso se suman los años de experiencia laboral entre ciclos académicos, así como el tiempo adicional necesario para integrarse al sistema y adquirir experiencia hasta lograr la independencia profesional.

En este tiempo, los esfuerzos de la Senacyt para promover la ciencia han dado lugar a diversas organizaciones de carácter científico, como Ciencia en Panamá. Esto nos permite popularizar la ciencia en diversos ámbitos a nivel nacional.

En el fútbol y en la ciencia hemos logrado romper nuestros propios paradigmas culturales. ¿Qué esperamos para dejar de decir frases como “siempre ha sido así”, “no pasará nada” o “¿para qué quieres cambiar el sistema?” y empezar a hacer la tarea en otras áreas de interés nacional?

La autora es toxicóloga, exbecaria de Senacyt, divulgadora científica e integrante de Ciencia en Panamá.