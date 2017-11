El fútbol, un sueño de humo

Los que me conocen, saben que no soy fanática de la selección nacional de fútbol, la gran llamada Marea Roja, y no es porque no me guste ese deporte; al contrario, me gusta mucho y lo llegué a practicar en mis años mozos con gran entusiasmo. El problema que veo actualmente con el fútbol en Panamá es que está sobrevalorado por la población debido al gran mercadeo que le han dado los medios de comunicación, que nos lo promocionan como la solución a todos nuestros problemas. No hay nada que paralice más nuestra ciudad que un juego de la sele.

Tenemos una selección que deja mucho que desear, pues claro, estamos en un país donde los deportistas deben salir por sus propios medios, ya que el apoyo de los gobiernos es escaso o nulo; que la selección nacional clasificó a Rusia después de empates y pocos goles, es obvio.

Nuestra selección es un bebé en esta disciplina que ha ido en auge en los últimos años y que, obviamente, como todo en la vida, le falta madurar para poder llegar a ser una selección de la cual podamos vanagloriarnos todos los panameños sin excepción.

El grave problema que le veo al fútbol en Panamá es lo que le vende a nuestra niñez y juventud: “que no importa lo que hagas, si eres futbolista puedes vivir una vida fácil y ser famoso sin importar lo que hagas para llegar a ese puesto”. No es raro ver hoy en día en las noticias, tanto en medios escritos como en la televisión, historias de futbolistas que han robado o que están metidos en algún negocio ilícito.

Mi preocupación se agudiza más cuando hace un par de semanas atendí a dos jóvenes de escasos recursos económicos; ambos, según las propias madres, habían abandonado sus estudios secundarios porque querían ser “futbolistas”; al final, ni estudios ni fútbol, y este es un escenario que ya he escuchado en múltiples ocasiones.

Esto me lleva a meditar: ¿qué le estamos vendiendo a nuestra juventud?, pues con toda la publicidad que se maneja, los medios de comunicación les venden que no hace falta estudiar; con que sepas patear un balón ya tienes asegurado tu futuro y por cierto uno muy bueno, lleno de fama, dinero y lujos.

Lo que no saben es que son muy pocos los que logran llegar a ese sitial, pues como mencioné anteriormente, el poco apoyo que tienen los futbolistas y en general cualquier deportista en nuestro país, hace que aquellos que descollan sean los verdaderos genios, aquellos que nacieron con la “vena” deportiva.

No entienden que dejar la escuela solo les traerá más problemas, que al no terminar los estudios tendrán más dificultades para conseguir un empleo y que quedan engrosando las filas de los desempleados.

Entonces debemos plantearnos como sociedad, como familia y como seres inteligentes cambiar la cara de los deportistas en Panamá, en este caso de los futbolistas, y tener en cuenta que ya que el fútbol es una pasión nacional, este haga un papel transformador en la educación de nuestros estudiantes.

Que les enseñe que para ser futbolistas no solo es necesario saber jugar, sino también que hay que tener valores, capacidad de trabajar en equipo, tener disciplina, obligaciones y saber seguir reglas; en fin, todas las características que queremos de un individuo que es un modelo para las actuales y futuras generaciones, y que el fútbol no sea solo un sueño de humo.

La autora es médica.