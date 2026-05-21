Galardón a Funproi

Soy síndico de la Fundación Pro Integración (Funproi), antes Fundación Pro Impedidos, desde hace 31 años. La presidí de 2005 a 2009 y hoy funjo como vicepresidente.
Fundada en 1983 como producto de la Teletón 20-30 de aquel año y fortalecida con la de 1984, es una organización sin fines lucrativos que desde siempre ha brillado con luz propia y caminado con sus propios pies. Eso sí, recibiendo apoyo permanente y continuo de algunas asociaciones de carácter privado que dedican sus recursos a fortalecer nuestros diferentes programas benéficos para las personas con discapacidad.
Nuestra especial atención ha estado dirigida a personas de recursos muy limitados y económicamente vulnerables, con énfasis en quienes tienen movilidad reducida y discapacidad auditiva. Entre sillas de ruedas, coches ortopédicos, muletas, bastones y andaderas, Funproi entrega anualmente alrededor de 1,500 ayudas técnicas y atiende unas 1,200 citas a personas con discapacidad auditiva, sin importar sexo o edad.
Lo que significa que unos 120 mil hogares a nivel nacional han recibido esta ayuda efectiva que les ha mejorado la calidad de vida, cuando al menos uno de sus miembros ha sido beneficiado con estos programas.
Funproi tampoco ha estado ajena a las reuniones y mesas de trabajo que, desde el Estado y junto con la sociedad civil, han promovido la promulgación de leyes y decretos en apoyo y beneficio de las personas con discapacidad. Aunque todavía queda mucho por lograr, Panamá ha avanzado en el reconocimiento y valoración de los derechos de estas personas.
No hay duda de que queda mucho por hacer para que las personas con discapacidad en Panamá sean beneficiadas a plenitud, sin discriminación, contando efectivamente con una educación inclusiva, planes personalizados e infraestructuras accesibles; con una atención de salud digna; y con accesibilidad universal frente al incumplimiento existente de normas establecidas en los servicios de transporte, comunicación y en construcciones u obras civiles (rampas, aceras, puentes peatonales y todo tipo de acceso público).
Pero frente a la necesidad inmediata de voluntad política, articulación interinstitucional y un cambio cultural profundo, Funproi ha sido galardonada en el ámbito internacional con el reconocimiento “San Óscar Arnulfo Romero”, otorgado por el Parlamento Centroamericano, por su compromiso con la “dignidad humana, justicia y paz en la región”.
Nuestro mensaje va más allá de transmitir el recibimiento de un premio que se suma a algunos trofeos o pergaminos que, a lo largo de 43 años, hemos aceptado humildemente.
Este reconocimiento a nivel centroamericano nos recuerda y confirma la importancia de continuar haciendo nuestro trabajo silencioso, pero efectivo. Y tal vez, con este sencillo escrito motivado por ello, podamos agradecer a todos esos héroes —la mayoría silenciosos—, sin importar si son quienes dan o quienes reciben.
Al que da, por el sentido de voluntariado que ofrece el inagotable campo del servicio para ayudar al prójimo. Y al que recibe, por su lucha constante y permanente, por su vehemencia y grandeza para superar las barreras que le impone, no su condición de persona con discapacidad, sino la sociedad en general, incluyendo el propio Estado, cuando no existe la cultura, en un caso, ni la voluntad, en el otro, para entender que se trata de seres humanos con nuestros mismos derechos, deberes, exigencias y libertades.
El autor es abogado.