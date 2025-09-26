Gallina fina, cacarea su postura

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cuando estudiaba botánica y zoología en el colegio La Salle, mi maestro utilizaba el término “postura” para referirse al maravilloso acto diario de las aves al “aovar”. En el patio trasero de nuestra vivienda en calle 50, donde luego se edificó el imponente edificio del Tornillo, teníamos un gallinero donde criábamos pollos de engorde y gallinas ponedoras, pues en aquel tiempo se acostumbraba comer todo fresco. Al alba, nuestra cocinera marchaba al mercado a comprar los alimentos para el consumo del día, mientras “Kelso”, el rey del gallinero, se pavoneaba tras escuchar cacarear a sus “caratas” y retaba a quienes recogíamos las posturas para el desayuno.

Traigo esta comparación porque creo que los panameños, a diferencia de Kelso y sus gallinas, no hemos aprendido a proteger ni a presumir nuestras excelentes posturas; al contrario, nos la pasamos coreando cualquier noticia negativa. Al punto que mis amistades foráneas —entre ellos un experto en turismo y otro en bienes raíces— me cuestionan por qué no propagamos tantas cosas positivas que tenemos.

Sin querer queriendo, proyectamos al exterior una pésima imagen, revalidándola en los taxis, en los comercios, en entrevistas y en noticieros. Cierto que hay mucho que rectificar internamente, pero entre más pesimismo proyectemos, menos lograremos resolverlo.

Panamá es una joya en bruto, y me permito mencionar algunas de las bondades y atracciones que asombran a mis conocidos:

El panameño se distingue por ser de puertas abiertas al visitante. Somos un país neutral y seguro para compartir con tranquilidad. No en vano, la comunidad internacional de expatriados nos califica como el mejor país del mundo para vivir.

El sistema de transporte público en la ciudad es relativamente cómodo y seguro: Uber, taxis, buses, metro y el ferrocarril transoceánico. Tenemos el segundo aeropuerto más importante de Latinoamérica, con una conexión de metro directa a la terminal aérea.

Servicios hospitalarios con alta tecnología y rescate de emergencias cercano a las zonas turísticas.

Folclore y artesanías nacionales que deleitan a los turistas. Panamá ha sido reconocida por los World Travel Awards en la industria de congresos y exposiciones.

Hub aéreo: el aeropuerto recibe más de 20 millones de pasajeros al año, con conexiones a las principales ciudades del mundo. Copa Airlines es reconocida como la más puntual del continente.

Hub marítimo: seis puertos de contenedores entre los más importantes del mundo, además de puertos de cruceros y terminales en ambos océanos.

Ciudad de rascacielos rodeada por más de 1,400 islas en el Caribe y el Pacífico, con la mayor riqueza marina, pesca deportiva y arrecifes del continente.

Una extraordinaria variedad de aves tropicales que nos sitúan entre los destinos preferidos para avistamiento en el mundo.

El Canal de Panamá, admirado por más de un millón de visitantes al año, y una bandera que navega en todos los mares.

Uno de los dos países del continente que cumple con la meta de carbono neutro, preservando ecosistemas marinos y humedales con 30% de áreas protegidas.

Las ruinas de Panamá Viejo, primera ciudad española en el Pacífico (siglo XVI), declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco.

El Casco Antiguo, ciudadela española amurallada del siglo XVII, con hoteles, museos, restaurantes, bares, el Palacio Presidencial y la mayor densidad de iglesias católicas por metro cuadrado del continente.

Plazas comerciales y supermercados en todo el país que ofrecen la mayor variedad de productos de marcas globales.

Me pregunto entonces por qué, teniendo todo esto y más, no hacemos como la orgullosa gallina Carata que anuncia sus posturas, o como Kelso, el gallo que defendía su gallinero de intrusos. Urge contrarrestar tantas autocríticas locales que, lejos de ayudarnos, solo sirven para desprestigiar a nuestro extraordinario país.

El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia.