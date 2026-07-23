Ganar la guerra, perder el poder

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante décadas, Estados Unidos construyó una reputación casi mítica: cuando decidía intervenir militarmente, nadie podía igualar su capacidad de fuego. Desde la Guerra del Golfo hasta las campañas en Afganistán e Irak, el mensaje era inequívoco: Washington dominaba el campo de batalla. Sin embargo, la guerra contra Irán dejó una conclusión mucho más incómoda. La mayor potencia militar del planeta puede destruir objetivos con una precisión asombrosa, pero ya no puede garantizar que esa superioridad produzca victorias políticas duraderas.

La Operación Epic Fury fue presentada como una demostración incontestable de poder. Miles de ataques aéreos, centenares de miles de blancos destruidos, infraestructura militar iraní devastada y una coordinación sin precedentes con Israel parecían confirmar que Estados Unidos seguía siendo el árbitro militar de Oriente Medio. Pero las guerras no se ganan únicamente contando bombas lanzadas ni misiles interceptados. Se ganan cuando obligan al adversario a aceptar los objetivos políticos del vencedor. Y eso nunca ocurrió.

Donald Trump había prometido mucho más que destruir instalaciones militares. Habló de doblegar al régimen iraní, eliminar definitivamente su influencia regional y obligarlo a aceptar un nuevo acuerdo nuclear. Nada de eso sucedió. El régimen sobrevivió, reorganizó su estructura de mando y encontró nuevas formas de ejercer presión sobre sus enemigos. Mientras Washington celebraba sus victorias tácticas, Teherán demostraba que perder una batalla no significa perder la guerra.

La gran sorpresa no fue la resistencia militar iraní, sino su capacidad de adaptación. Incapaz de enfrentar directamente a Estados Unidos e Israel en el aire o en el mar, Irán desplazó el conflicto hacia donde las grandes potencias son más vulnerables: la economía global, la infraestructura civil y la incertidumbre estratégica. Drones baratos obligan a utilizar interceptores millonarios. Pequeñas embarcaciones alteran el comercio internacional. Ataques limitados que no buscan destruir, sino desgastar.

La guerra moderna dejó de ser una competencia entre ejércitos para convertirse en una competencia entre modelos de resistencia. Ya no gana necesariamente quien posee más portaaviones, sino quien logra imponer mayores costos políticos, económicos y psicológicos al adversario.

Existe, además, una paradoja profundamente reveladora. Nunca antes Estados Unidos e Israel habían combatido con un nivel de integración militar semejante. Compartieron inteligencia, planificación, objetivos y riesgos como si fueran un solo ejército. Para Washington, ese nivel de cooperación representa un enorme éxito doctrinal. Sin embargo, mientras esa alianza militar alcanzaba su máximo nivel de eficiencia, la confianza política de los países árabes comenzaba a deteriorarse.

Los Estados del Golfo comprobaron que Estados Unidos podía defenderlos parcialmente, pero no impedir que Irán paralizara rutas marítimas, amenazara instalaciones energéticas o sembrara incertidumbre sobre la estabilidad económica regional. La sensación de invulnerabilidad desapareció. Y cuando desaparece la confianza, también comienza a desaparecer la dependencia.

Allí emerge una transformación silenciosa. Durante décadas, los aliados regionales aceptaban que Washington fuera el garante exclusivo de su seguridad. Hoy empiezan a buscar alternativas. Compran armas en otros mercados, fortalecen vínculos con Europa, exploran acuerdos con Asia e incluso estudian esquemas regionales de defensa que reduzcan la dependencia estadounidense.

Paradójicamente, cuanto más demuestra Estados Unidos su inmenso poder militar, más evidencia las limitaciones de ese mismo poder para moldear el orden político internacional.

La historia ofrece numerosos ejemplos de imperios que confundieron la superioridad militar con la capacidad de controlar el futuro. Roma, Gran Bretaña y la Unión Soviética descubrieron demasiado tarde que ninguna potencia puede sostener indefinidamente un liderazgo basado únicamente en la fuerza. La legitimidad internacional, la confianza de los aliados y la capacidad de construir consensos terminan siendo recursos tan estratégicos como los tanques o los aviones de combate.

Epic Fury podría terminar siendo recordada precisamente por esa contradicción. No como la guerra que confirmó la hegemonía estadounidense, sino como aquella que reveló sus nuevos límites.

Porque, en el siglo XXI, la pregunta ya no es quién puede destruir más rápido a su enemigo. La verdadera pregunta es quién puede construir un orden estable después de haber ganado la batalla.

Toda guerra deja lecciones. Algunas fortalecen a los vencedores. Otras fortalecen, precisamente, a quienes parecían derrotados. La campaña contra Irán pertenece a esta segunda categoría.

Aunque Teherán sufrió enormes pérdidas materiales, obtuvo algo igual de valioso: conocimiento. Aprendió cómo combatir a la mayor potencia militar del mundo sin intentar derrotarla militarmente.

Esa adaptación representa, quizás, el cambio estratégico más importante de toda la guerra. Irán comprendió que no necesita destruir portaaviones estadounidenses ni conquistar territorios para alterar el equilibrio regional. Basta con volver impredecible el funcionamiento de la economía mundial.

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz fue la demostración más contundente. Una franja marítima por donde transita cerca de una quinta parte del comercio petrolero mundial quedó sometida a una incertidumbre permanente mediante drones, minas, pequeñas embarcaciones y ataques limitados. Ninguno de esos sistemas cuesta una fracción de los sofisticados misiles defensivos estadounidenses. Sin embargo, obligan a gastar miles de millones para contener amenazas que cuestan apenas unos miles de dólares.

La ecuación económica de la guerra moderna cambió radicalmente. Durante décadas, la superioridad tecnológica garantizaba ventajas decisivas. Hoy la innovación favorece, con frecuencia, al actor más pequeño, flexible y dispuesto a asumir riesgos.

Washington también descubrió otra realidad incómoda: sus arsenales no son infinitos. La enorme cantidad de misiles de crucero, interceptores Patriot y sistemas THAAD utilizados durante la campaña consumió reservas que tardarán años en reponerse. Una guerra prolongada contra China o una nueva crisis en Europa obligaría a repartir recursos que, simplemente, no existen en cantidades suficientes.

La consecuencia política es aún más profunda. Mientras Estados Unidos agota inventarios, sus aliados comienzan a preguntarse si pueden seguir dependiendo exclusivamente de un socio cuya capacidad industrial ya no parece capaz de sostener conflictos simultáneos.

Por eso, los países del Golfo están diversificando rápidamente sus relaciones estratégicas. Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Ucrania e incluso nuevos actores tecnológicos aparecen como socios complementarios. Nadie pretende reemplazar completamente a Washington. Lo que buscan es dejar de depender únicamente de él.

Paradójicamente, esa diversificación podría beneficiar al propio Estados Unidos si decide abandonar el papel de policía mundial para convertirse en coordinador de una arquitectura de seguridad compartida. En lugar de asumir por sí solo todos los costos, podría liderar una red en la que europeos, asiáticos y aliados regionales compartan responsabilidades, producción de armamento e innovación tecnológica.

Esa transición exigiría una transformación profunda de la estrategia estadounidense. Menos intervenciones unilaterales y más integración multinacional. Menos dependencia de enormes bases permanentes y mayor movilidad operacional. Menos burocracia para desarrollar nuevas tecnologías y mayor cooperación industrial con sus aliados.

Sin embargo, existe un obstáculo interno difícil de ignorar. La sociedad estadounidense está cansada de las guerras interminables. Después de Afganistán, Irak y, ahora, Irán, el electorado exige concentrarse en los problemas domésticos. Ningún presidente puede ignorar ese sentimiento durante mucho tiempo.

Allí aparece el verdadero dilema geopolítico del siglo XXI. El mundo continúa esperando que Estados Unidos garantice la estabilidad internacional, mientras los propios estadounidenses muestran cada vez menos disposición para asumir ese costo.

Ese vacío no permanecerá vacío por mucho tiempo. China ampliará su influencia económica. Rusia continuará explotando las fracturas regionales. Europa intentará asumir mayores responsabilidades militares. Potencias medianas buscarán construir nuevos equilibrios. El monopolio estadounidense sobre la seguridad internacional comienza lentamente a diluirse.

Epic Fury podría terminar siendo recordada no por la destrucción de misiles iraníes ni por las espectaculares operaciones conjuntas con Israel. Su verdadero legado podría ser mucho más trascendente: haber marcado el momento en que Estados Unidos descubrió que aún posee el ejército más poderoso del planeta, pero ya no dispone, por sí solo, del poder suficiente para definir el orden mundial.

En geopolítica, las grandes potencias rara vez caen por perder una batalla. Generalmente, comienzan a declinar cuando siguen ganando guerras militares mientras dejan de ganar guerras políticas. Esa es la paradoja que hoy enfrenta Washington y, probablemente, el inicio de una nueva era para Oriente Medio y para el equilibrio global.

El autor es médico sub especialista.