Se acerca el final de la temporada regular de las Grandes Ligas y empiezan a circular rumores relativos a quién será el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. Hay quienes piensan que el favorito para este premio es el zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, quien fue el ganador el año pasado y que este año, según especuladores, debe repetir. Skubal ha sido una pieza importantísima para su equipo, al darles la oportunidad de llegar a la postemporada después de varios años en la oscuridad. Skubal está en su sexto año en las mayores y este año muestra 11-3, con efectividad de 2.32 y 200 ponches en 159.1 episodios lanzados. Estos números, junto con su equipo de jóvenes, que están jugando su mejor béisbol en muchos años, mantienen a los Tigres en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana. Skubal parece, para algunos, un ganador fijo del premio Cy Young.

Otro aspirante al codiciado Cy Young de la Liga Americana es el ex Medias Rojas de Boston, Nathan Eovaldi, quien, después de haber rotado por varios equipos, en 2023 fue firmado como agente libre por los Rangers de Texas. Eovaldi es un sólido lanzador derecho de 35 años, con una altura de 6’2” y 217 libras de peso, con un brazo admirable por su gran velocidad. Eovaldi, quien desafortunadamente terminará la temporada en la lista de lesionados, muestra estadísticas de 11-3, efectividad de 1.73 y 129 ponches en 130 entradas lanzadas.

¡Pero, un momento! Las cosas no son tan sencillas. Skubal y Eovaldi tienen un competidor, y muy bueno, por cierto. Se trata de Garrett Crochet, el zurdo abridor estrella de los Medias Rojas de Boston, quien también está teniendo su temporada de ensueño, con 14-5, con efectividad de 2.38 en 26 juegos abiertos, 207 ponches en 166.1 entradas lanzadas. Salvo algunas pequeñas variaciones, las cifras de estos lanzadores son muy parecidas.

Ante todo, veamos quién es Garrett Nolan Crochet. Este lanzador zurdo mide 6’5” y pesa 245 libras. Nació en Ocean Springs, Mississippi, hace 26 años, del matrimonio formado por Frank y Kelly Crochet.

Nuestro protagonista de hoy asistió a las escuelas primaria y secundaria de Ocean Springs, donde jugó béisbol y baloncesto. Fue incluido en el draft de 2017 y seleccionado por los Cerveceros de Milwaukee. Crochet decidió no firmar con los Cerveceros para enrolarse en la Universidad de Tennessee, donde también tuvo una actuación destacada como miembro del equipo de béisbol. En 2020, Crochet entró nuevamente en el draft y esta vez fue seleccionado por los Medias Blancas de Chicago en la primera ronda. Firmó contrato, que incluyó un bono de $4,547,500.00.

En septiembre de 2020, Garrett fue promovido al equipo grande de los Medias Blancas directamente del draft, algo poco usual. En 2022, Garrett no lanzó del todo, mientras se recuperaba de la operación Tommy John. Su actuación en los años 2023 y 2024 no fue nada significativa, hasta que en diciembre de 2024 fue canjeado a los Medias Rojas de Boston por cuatro prospectos.

El 27 de marzo de 2025 fue designado por su nuevo equipo para abrir el primer juego de temporada, encuentro que ganó 5-2 contra los Rangers de Texas. Hasta este momento, Crochet es el lanzador estrella de Boston y otro candidato más para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana.

A sus 26 años, en su carrera con Chicago y Boston, Crochet ha acumulado un récord de 23-24, con una efectividad de 2.90 y 501 ponches. Cuando vemos la cantidad de victorias y derrotas y la comparamos con su efectividad y total de ponches, notamos una desproporción altamente influenciada por los primeros cinco años con los Medias Blancas, con quienes lograba una buena efectividad y ponchaba a una cantidad razonable de bateadores contrarios, pero no obtenía los triunfos que merecía. Buena suerte para este Medias Rojas, que ahora se enfrenta a la etapa crucial de la temporada de 2025.

Todos los candidatos de este año al premio Cy Young de la Liga Americana merecen ganarlo. Amanecerá y veremos.